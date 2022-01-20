Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант

В Челябинской области студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, не поставивших прививку от коронавирусной инфекции, планируется перевести на дистанный формат обучения.

«У студентов сейчас сессионный перевод. Но после сессии те, кто не вакцинирован, будут переведены на дистанционную форму обучения», - рассказала Ирина Альфредовна.

По словам первого вице-губернатора, на сегодня в регионе достаточно высокий уровень вакцинации студентов, обучающихся по дневной форме обучения.

В высших учебных заведениях вакцинировано против ковида практически 80% студентов, в средних специальных учебных учреждениях (колледжах и техникумах) охват вакцинацией меньше на 20 процентов.

Напомним, привиться первым компонентом вакцины совершеннолетние студенты должны были до 20 декабря 2021 года, а завершить вакцинацию до 10 января 2022 года.

Напомним, в Челябинской области введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для совершеннолетних студентов колледжей, техникумов и вузов. Первый компонент прививки студенты и пенсионеры должны были поставить до 20 декабря 2021 года, второй (полная вакцинация) – до 10 января 2022 года.