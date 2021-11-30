В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида для студентов и пенсионеров

В Челябинской области вводится обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для совершеннолетних студентов колледжей, техникумов и вузов, а также лиц старше 60 лет.

Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Семенов на брифинге 30 ноября.

Постановление 2О проведении профилактический прививок против новой коронавирусной инфекции, подписанное 30 ноября главным санитарным врачом области размещено на официальном сайте Роспотребнадзора.

Согласно документа, обязательной вакцинации против ковида подлежат обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и в высших учебных заведениях, а также лиц старше 60 лет по эпидемическим показаниям.