30.11.2021
Прокурор предложил Челябинскому облсуду посадить мать-детоубийцу на 15 лет
30.11.2021
При строительстве газопровода в Вишневогорске «исчезли» 2,5 миллиона рублей, жители остались без «голубого топлива»
30.11.2021
Заключительные показы спектакля «Бременские музыканты» пройдут в Молодежном театре в Челябинске
30.11.2021
В Челябинске маршрутка №47 изменит схему движения
30.11.2021
Определены 33 самых сильных школьника Южного Урала
30.11.2021
В Челябинске назван победитель аукциона по продаже недостроя в Ленинском районе
В Челябинской области вводится обязательная вакцинация от ковида для студентов и пенсионеров
30.11.2021
В Челябинской области за сутки в 1,5 раза выросло число классов на карантине по ОРВИ
30.11.2021
Впервые за два месяца сократилось число южноуральцев, заболевших ковидом за сутки
30.11.2021
В Магнитогорске сотрудницу медучреждения поймали на выдаче липовых справок об отсутствии ковида
29.11.2021
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021
В Челябинске торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести»
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
28.11.2021
В Челябинске выросло число безработных
26.11.2021
Работники ЧТЗ обратились к губернатору: Завод гибнет от рук неумелых хозяев
26.11.2021