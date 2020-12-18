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Николай Дейнеко избавился от приставки и.о.

Сегодня, 18 декабря, состоялось итоговое пленарное заседание Общественной палаты Челябинской области. На нем председателем ОП был избран Николай Дейнеко. Ранее он трудился в этой должности с приставкой и.о.

Председателем региональной Общественной палаты единогласно был выбран Николай Дейнеко. С марта 2020 года он находился в ранге исполняющего обязанности.

«Считаю, что большой опыт общественной работы, профессиональные, деловые и личные качества помогут мне эффективно работать на посту председателя общественной палаты Челябинской области и делать все необходимое для развития гражданского общества на Южном Урале», - прокомментировал Николай Дейнеко.

Сегодня также был избран новый председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по экологии и охране окружающей среды. Им стал Дмитрий Закарлюкин.

Для справки: Николай Дейнеко с 2012 по 2019 годы являлся вице-председателем Совета Челябинского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

С 2011 по 2015 годы был членом общественной палаты Челябинска по вопросам градостроительства, ЖКХ и экологии. В 2013 году он стал руководителем общественной приемной губернатора в Калининском районе, а в 2015 – заместителем председателя общественного совета при администрации Челябинска по вопросам развития экономики и городского хозяйства.

С 2020 года Дейнеко исполнял обязанности председателя Общественной палаты Челябинской области.

Дмитрий Закарлюкин известен в регионе своей деятельностью в области экологии. Он является председателем совета Челябинской региональной общественной организации развития экологической культуры «Сделаем», организатором областных ежегодных волонтерских уборок и разработчиком большого количества экологических проектов. Утвержден членами Общественной палаты области в июле 2020 года.