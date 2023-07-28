Ноу-хау ЮУрГУ: «Войти в сеть! Суд идёт!»

Заместитель директора Южно-Уральского Государственного университета по международной деятельности Елизавета Громова опубликовала в International Journal of Law and Information Technologies («Международном журнале права и информационных технологий») исследование, посвящённое вопросам доверия профессиональных юристов цифровым технологическим новшествам. В первую очередь речь идет о слушаниях, проводимых в режиме видеоконференции (ВКС). Престижный журнал входит в первый квартиль изданий Scopus по категории «Право».

«Мы живём в XXI веке, когда слушания проводятся в Метавселенной, а ChatGPT помогает выносить судебные решения. К сожалению, юристы пока мало доверяют цифровым технологиям и на то есть причины, – говорит Елизавета Громова. – Остановить цифровизацию мы не можем и едва ли должны – напротив, надо к ней адаптироваться, в том числе адаптировать право и систему правосудия к существующим реалиям. Поэтому задача учёных-юристов и законодателей – делать все, чтобы создать эффективное регулирование для надежных цифровых технологий».

Внимание к виртуальным слушаниям выросло ещё в середине 2010-х. Комиссия по арбитражу Международной коммерческой палаты (ICC) выпустила в 2017 году один из первых отчетов на эту тему, а Институт Сертифицированных арбитров (CIArb) в 2019 году разработал руководство для свидетеля. Так что к началу эпидемии ковида юристы мира пришли подготовленными. С 2020 года слушания-видеоконференции обрели уже значительную популярность. Например, чуть больше чем за два года, с 1 марта 2020 года по 16 мая 2022 года Американская Арбитражная ассоциация (AAA-ICDR) провела 11 372 467 дел в виртуальном режиме.

В заголовок статьи челябинского ученого вынесена конкретная проблема: насколько можно быть уверенным в подлинности свидетеля во время виртуальных слушаний? Между тем, цифровые технологии в арбитраже могли бы ускорить и упростить альтернативное (досудебное) разрешение споров.

В исследовании Елизаветы Громовой приняли участие 112 респондентов в возрасте от 22 до 75 лет, из них 54,5% мужчины. 61,4% опрошенных выразили явную обеспокоенность тем, что сам факт проведения слушаний в режиме видеоконференции может стимулировать злоумышленников и способствовать фальсификации свидетеля. 29,5% согласились, что фальсификации возможны, но не считают, что видеоконференции могут повлечь негативные вмешательства, которых не смогли бы предотвратить профессионалы. 9,1% и вовсе не испытывают опасений в данном вопросе.

С помощью контент-анализа Елизавете Громовой и её коллегам-учёным из Бразилии удалось выявить ключевые аспекты повышения доверия к ВКС и обеспечения ее надёжности. В числе предлагаемых решений – механизмы контроля над цифровыми камерами, биометрия, методики перекрестного допроса.

Работа выполнена с участием бразильских учёных, в том числе профессора Даниэла Брантеса Феррейра, ещё недавно работавшего старшим научным сотрудником ЮУрГУ.

«Я полагаю, что наше совместное исследование будет интересно как в рамках БРИКС, так и для других стран, – поясняет Елизавета Громова. – У нас разное законодательство. Однако вызовы перед всей планетой стоят общие: повсеместная и интенсивная цифровизация, а также последствия пандемии. Работа будет полезна как юристам-практикам, участвующим в разрешении споров посредством ВКС, так и представителям судейского сообщества, использующим такие технологии и сталкивающимися с проблемами, вызванными цифровизацией».