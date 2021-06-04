Новая жизнь Виты – собаки с одной целой лапой

Искалеченная бездомная собака, которую зоозащитники обнаружили в челябинском садовом товариществе с тремя обрубленными лапами, вместе с новой жизнью – в приюте спасителей «БиМ» - получила новое имя (если старое у нее когда-то было…).

Имя четвероногой, у которой осталась только одна целая лапа, дали символичное: Вита (на латыни оно означает «жизнь»). Имя собаке выбирали всем миром – «БиМ» организовал опрос в своем сообществе в ВКонтакте.

Сообщив о том, какое имя было в итоге выбрано для новой подопечной приюта, волонтеры «БиМа» сегодня, четвертого июня, также рассказали, как у обстоят дела у Виты:

«Вторую ночь собака пробыла у нас в приюте. Она пока не понимает, что встать на лапы - это больно, и всячески пытается убежать. За вчерашний день несколько раз делала попытки выйти на улицу, выгрызть ограждение. Стационарный бокс, где сидит сейчас девчушка, небольшого размера, весь в опилках, - не собака, а бобер. Начала показывать свой характер, при уборке помещения рядом с ней норовит укусить за руки. Один раз ей удалось это сделать. Что касается ее лап, хотелось бы объяснить ещё раз: ей убрали часть лап (мертвые ткани и торчащие кости) на трех лапах! Не на одной!!! Собака пробыла в клинике в стационаре вечер-ночь-утро-день и только лишь к вечеру мы ее забрали. Аппетит очень хороший, нам кажется, она до сих пор думает, что эта еда - последняя в ее жизни и больше ее кормить не будут. Она не просто съедает ее, она ее проглатывает не жуя. Вита, приветствуем тебя!».

По всем вопросам касательно Виты (и других животных приюта «БиМ») можно обращаться по телефону: 8 (906) 861-53-17.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», у найденной на территории «Тракторосада-3» собаки в ветеринарной клинике, куда ее доставили спасители, еле-еле нашли вену – у Виты было сильнейшее обезвоживание. Раны на трех ее лапках успели зарубцеваться – по мнению ветеринара, собака явно пролежала в кустах не один день. Когда волонтеры приюта начали к ней приближаться, Вита зарычала. У нее был сильный болевой шок. Восстанавливаться собаке придется долго – вместе с серьезными физическими травмами она получила и душевную, в одиночестве – без нежной руки хозяина, без обезболивающих препаратов – она переживала то, что с ней случилось. Предположительно, Вита угодила в капкан.