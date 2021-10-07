Новые общественные пространства в Центральном районе Челябинска полны милых «фишек»

Новые общественные пространства Центрального района Челябинска становятся местами притяжения горожан. Например, жители южноуральской столицы с удовольствием отдыхают на обеих набережных реки Миасс, благоустроенных в 2021 году. Это прогулочные зоны за КРК «Мегаполис» и филармонией.

О том, как челябинцы реагируют на «фишки» набережной вдоль культурно-развлекательного центра, рассказал глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

По его словам, многие горожане называют набережную территорией южного города – особенно в солнечную погоду.

«Здесь очень много малых архитектурных форм. Лавочки без спинок, со спинками, разной конфигурации. Шайбы, которые сначала вызвали массу вопросов, прижились и стали нравиться людям», - отметил Виктор Ереклинцев.

В общей сложности на берегу реки Миасс вдоль «Мегаполиса», где еще недавно была проезжая часть (а также хаотичная парковка), облагородили территорию протяженностью четыреста метров, разбили здесь клумбы.

«Мы уделяем большое внимание озеленению. Нам задают опросы, почему мало деревьев. Дело в том, что здесь достаточно узкое пространство, много коммуникаций, соответственно, удалось сделать только газоны с большим количеством - около трех с половиной тысяч – кустарников. И только ближе к Свердловскому проспекту, где идет расширение и меньше коммуникаций, высадили более двух десятков деревьев. Также добавили зелени в большие вазоны. Решили посадить в них кустарник, чтобы у корневой системы было достаточно перспективы разрастаться и комфортно себя чувствовать», - пояснил Виктор Ереклинцев.

С новой набережной открывается прекрасный вид на реку Миасс. Созерцать панораму реки не мешает забор из металлических перекладин.

Здесь также поставили барные стулья, установили лежаки. По душе челябинцам пришлись камни, или валуны, - арт объекты из стеклопластика с подсветкой, предложенные архитекторами.

Есть на новом общественном пространстве даже пятиметровый диван, который никогда не пустует.

«Много вопросов было по поводу вертикальной лавки. Люди шутили, что мы ее неправильно установили. На самом деле это так называемый вертикальный лежак. Идея пришла из старых открыток, когда в мае на юге еще нельзя было купаться и отдыхающие в купальниках прислонялись к скалам и загорали», - сказал Виктор Ереклинцев.

На участке новой набережной ближе к мосту на Свердловском проспекте организовали детскую площадку, где дети с удовольствием лазят по шведской стенке, качаются на качелях, крутятся на каруселях. Для самокатов, скейтов, велосипедов выделена широкая прорезиненная дорожка.

Подрядчики поработали и над освещением: прогулочная зона полностью освещена – здесь установлено около тридцати фонарей.

Кроме того, на берегу Миасса работает три точки быстрого питания. Можно перекусить и рядом с ними (здесь есть столики и стулья), и на самой набережной. На одной лавочке, например, смонтирован чайный столик. Это, по мнению Виктора Ереклинцева, очень удобно. За мини-столик можно либо усадить ребенка, либо положить на симпатичную круглую поверхность красного цвета сотовый телефон, поставить кружку с кофе.

«Такие фишки, мелочи оживляют пространство, делают его интересным, создают особую атмосферу», - уверен глава Центрального района.

Другой участок набережной, за городской филармонией, также очень нравится челябинцам, которые ждали его несколько лет. Люди благодарят власти за такой замечательный подарок. Здесь интересно детям, радостно влюбленным, приятно людям старшего возраста.

Река отгорожена от прогулочной зоны прозрачными секциями, так что Миасс хорошо просматривается. На этой набережной установлены игровые комплексы, качели и крытая сцена для уличных концертов.

К концу ноября в Центральном районе преобразится еще одно общественное пространство – на улице Академика Королева, от Университетской набережной до Братьев Кашириных.

Здесь уже укрепили дорожную подушку, положили тротуарную плитку и заменили разрушенный поребрик. Власти района обещают сделать тропиночную сеть, установить уличные тренажеры, малые архитектурные формы.

По словам Виктора Ереклинцева, работы в данном сквере затянулись из-за коронавируса – много работников, ответственных за монтаж, слегло с ковидом.

Также в настоящее время в Центральном районе вовсю благоустраивают новый сквер на пересечении улиц Воровского и Курчатова, где не так давно стояли разрушенные бараки.

После того как старые здания снесли, участок – для благоустройства – передали районной администрации.

Сегодня здесь вот-вот будет закончено современное и красивое пространство, на которое по программе инициативного бюджетирования потратили почти 20 миллионов рублей.

«Первая особенность – парк транзитный, все тропинки проложены с учетом пересечений пешеходных потоков, чтобы потом не возникало «козьих троп». Вторая – сквер можно назвать карманным, потому что он очень плотно прилегает к жилой застройке. В таких парках обычно царит уютная, семейная атмосфера. Здесь отдыхают, как правило, жители близлежащих домов, которые приходят сюда семьями, знакомятся друг с другом, начинают дружить», - отметил Виктор Ереклинцев, добавив, что здесь проведено озеленение, будут установлены популярные у челябинцев качалки на пружинах, лазалки. Украшением нового сквера станет живая изгородь.

Кроме общественных пространств в 2021 году в Центральном районе благоустраивают шесть дворов. Работы уже подходят к концу.