Общее число случаев ковида в Челябинской области превысило 19 тысяч

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 129 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 123). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятницы, 23 октября, в регионе подтверждено 19 тысяч 104 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 111 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня, но меньше числа новых инфицированных за сутки. Днем ранее справились с инфекцией 42 человека. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 520 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 594 пациента с коронавирусной инфекцией, у 149 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 445 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. Скончались двое женщин и четверо мужчин.

На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 948 пациентов с подтвержденным Covid-19, что чуть ниже показателя предыдущего дня (накануне было 3 тысячи 936). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.