ОФН Челябинской области просит УФАС проверить цены на ПЦР-тестирование

Челябинская область вошла в топ регионов с максимальной стоимостью ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию. Общероссийский народный фронт направил обращение в антимонопольную службу.

Информацию о стоимости актуальных на сегодняшний день ценах на ПЦР-тесты собирали ОНФ в рамках всероссийского мониторинга.

Как сообщает пресс-служба регионального ОНФ, самое дорогостоящее исследование проводят в клинике «Лотос» - за тест придется выложить 3100 рублей. А если пациенту нужен не только результат, но и сертификат для выезда за границу, то оплата составит уже 3600 рублей.

На втором месте в списке предложений с завышенной стоимостью – компания «Медеор», где за забор материала и анализ потребуют две тысячи рублей.

Минимальная по региону стоимость ПЦР-тестирования в клиниках, проверенных в рамках мониторинга, составляет 1320 рублей – за такую цену можно пройти обследование в медицинском центре «Ситилаб».

По мнению руководителя регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Дениса Рыжего, стремительное распространение нового омикрон-штамма ковида может стать причиной для попыток частных компаний поднять цены. Из-за высокой цены часть жителей откажется от услуг частных лабораторий и обратятся в государственные учреждения, что существенно повысит нагрузку.

По факту завышения стоимости проведения ПЦР-тестирования общественники направили обращение в региональную антимонопольную службу. Общероссийский народный фронт предложил снизить стоимость обследования.

«Полагаем, что в данной ситуации нужно вмешательство антимонопольной службы. Региональное отделение Народного фронта обратилось в УФАС с просьбой проверить цены на ПЦР-тесты», - заявил Рыжий.

В министерстве здравоохранения области напоминают, что южноуральцы без признаков вирусной инфекции могут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус. В Челябинске увеличили количество таких пунктов.

Сдать ПЦР тест бесплатно можно с 10 до 15 часов в четырех пунктах областного центра на базе:

- городской клинической больницы №6 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 29),

- городской клинической больницы №8 (ул. Горького, 18) с 10 до 15 часов,

- поликлиники № 2 «Областной клинической больницы № 3 по адресу: пр. Победы, 376В, вход со двора здания поликлиники,

- первой городской клинической больницы Челябинска (хирургический корпус, угол улиц Карла Либкнехта и Красной).

«Пройти обследование могут все желающие без признаков вирусной инфекции. Это, к примеру, южноуральцы, кто находился в контакте с больным коронавирусной инфекцией COVID-19 либо кому необходим тест для поездки», - сообщает пресс-служба минздрава области.

С собой пациентам необходимо взять паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

Жителям с первыми признаками инфекционного заболевания рекомендовано оставаться дома и вызывать врача.