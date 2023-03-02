Ограничение движения транспорта по М-5 в Челябинской области продлено до 20 часов

В Челябинской области повторно продлили ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал», введенное вечером первого марта в связи с неблагоприятными погодными условиями.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде снегопада на трассе М5 «Урал» на участке 1548 км (граница с Республикой Башкортостан) - 1796 км (развязка на г. Чебаркуль) продлено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта, а также легкового такси», - сообщает Управление Госавтоинспекции по Челябинской области.

Ограничения продлеваются в связи с сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями - сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости, уточнили в УпрДор «Южный Урал»..

Запрет будет действовать до 20 часов второго марта.

На участках трассы, где сложилась наиболее трудная ситуация, дежурят 23 экипажа ДПС и 47 единиц дорожной техники, отметили в Госавтоинспекции. Водителей просят быть осторожными и по возможности отказаться от дальних поездок.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8-351-266-65-63.

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92 или 8-902-868-50-81 (Вайбер).

Напомним, движение автотранспорта на участке М-5 1548 км (граница с Республикой Башкортостан) - 1796 км (развязка на г. Чебаркуль) ограничили с 20 часов первого марта.