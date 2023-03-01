В Челябинской области ограничили движение на М-5 до утра второго марта

В Челябинской области введено ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал» в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщает Упрдор «Южный Урал».

На дорогах региона в горнозаводской зоне сложилась сложная обстановка в связи с непогодой - сильный ветер, низовая метель, обильный снегопад, ограничение видимости.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 "Урал" от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль», - сообщили в УпрДор «Южный Урал». Ограничения действуют с 20 часов первого марта до восьми часов второго марта.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и оказания необходимой помощи участникам дорожного движения, задействовано 23 экипажа ДПС и 47 единиц дорожной техники, отметили в Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области.

Кроме того, затруднено движение автотранспорта на М-5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области. «На 1590 км автодороги М-5 Урал "Москва-Челябинск" на территории горно-заводской зоны идут осадки в виде снега. Наблюдается затруднение в движении», - предупреждает Управление Госавтоинспекции по Челябинской области и просит водителей отказаться от поездок в данном направлении.

Также затруднено движение автотранспорта на 1541 км автодороги М- 5 «Урал» на территории Республики Башкортостан в семи километрах от границы с Челябинской областью (на этом участке произошло несколько дорожно-транспортных происшествий).

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8-351-266-65-63.

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92 или 8-902-868-50-81 (Вайбер).