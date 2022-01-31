Омикрон ставит новые антирекорды в Челябинской области

В Челябинской области за прошедший день выявлено три тысячи 277 новых случаев COVID-19, что на 16,8% больше аналогичного показателя предшествовавших суток (днем ранее заболело три тысячи 223 человека, плюс 35,6% или 739 человек).

Это очередной антирекорд за время пандемии. По сравнению с показателем максимума предыдущих волн коронавируса зарегистрирован рост в пять раз (было 656 человек за сутки).

В том числе за день коронавирус подтвержден у 577 школьников, накануне – у 557 учащегося (рост 3,6%). И по этому показателю ковид установил антирекорд в области.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 159 тысяч 593 случая подтвержденной коронавирусной инфекции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 956 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 952). Всего в регионе 145 тысячи 211 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни восьми южноуральцев, что меньше аналогичного показателя предшествовавшего дня (было – 10). Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 759 житель с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 481 человек умер непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 31 января 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 15 тысяч 565 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 13 тысяч 252 жителя). Максимум был зарегистрирован 15 ноября 2021 года – 18 тысяч 391 человек.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.