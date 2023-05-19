19.05.2023
Теперь жители Челябинской области за границей могут пользоваться сервисами Яндекса без ограничений
19.05.2023
В «Парковом» Челябинска «ДорстройГрупп» продолжает строить крупнейшую магистраль
19.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
19.05.2023
В Чебаркульском районе продолжают ремонт автодороги Кундравы – Варламово
19.05.2023
Осужден южноуралец, который призывал к саботированию мобилизационных мероприятий
19.05.2023
В Каслях вынесен приговор горе-мамаше, дети которой жили в бане и просили еду у жителей
Осужден южноуралец, который призывал к саботированию мобилизационных мероприятий
17.01.2023
Челябинские мобилизованные уверенно чувствуют себя в зоне СВО
28.12.2022
В Челябинской области мобилизованный в поезде убил командира
11.11.2022
Минобороны показало, как проходят боевое слаживание уральцы
11.11.2022
Народный фронт привез теплые вещи для мобилизованных южноуральцев в соседний регион
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023
Челябинская область и Казахстан договорились о расширении сотрудничества
16.05.2023
НМУ и дымка сохранятся в четырех городах Челябинской области по 17 мая
15.05.2023
Челябинская область останется в дымке еще ближайшие 2-3 дня
15.05.2023