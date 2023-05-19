Осужден южноуралец, который призывал к саботированию мобилизационных мероприятий

Миасский городской суд (Челябинская область) признал виновным жителя Челябинской области в совершении преступления, предусмотренного статьей «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства».

Мужчина публично в одной из социальных сетей в «Интернете» призывал к саботированию мобилизационных мероприятий, повреждению военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации военной техники и оружия. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

Он был задержан сотрудниками силового ведомства в феврале 2023 года. Расследование велось следственным органом УФСБ.

Уголовное дело является первым в регионе и одним из первых в России по данной статье Уголовного кодекса Российской Федерации, введенной Федеральным Законом от 14 июля 2022 года.

Суд приговорил виновного к двух годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.