Отдых по-челябински: новая беседка в Центральном районе не выдержала испытаний людьми и погодой

Отдыхайте, люди дорогие: многострадальная беседка в Центральном районе Челябинска, установленная рядом с жилой высоткой всего лишь год назад, не выдержала испытаний ни людьми, ни погодой.

Речь – о столике с двумя скамейками под навесом, что появились весной прошлого года на пространстве с торца шестиподъездной девятиэтажки по адресу: улица Пермская, 51. Беседка сразу полюбилась местным (и неместным тоже) любителям принять на грудь и громко посмеяться на свежем воздухе – «на радость» жильцам, чьи окна выходят прямо на беседку. К слову, рядом с этой конструкцией весной 2021-го года установили и турники, с которыми, к счастью, не произошло того, что случилось с беседкой, – видимо, руки у хулиганов не дошли.

А беседке досталось изрядно. Как только ее поставили рядом с домом, на скамейках, столе и даже на навесе неизвестные художники с молниеносной быстротой и удивительным рвением начали оставлять свои бездарные «автографы». Из зимы данный МАФ и вовсе вышел с серьезными потерями – «письмена» на крыше добавились, а также в ней появились «окна». И не очень понятно, какова их природа: рукотворная или нет. Вероятно, дыры случились в навесе по причине появления тяжелых снежных шапок или ураганного ветра. А может, кто-то из любителей ночных посиделок пробил крышу головой – этого от местной «богемы» вполне можно ожидать.

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Удручает и пейзаж вокруг чудо-конструкции: в понедельник, 11-го апреля, пространство, внутри которого «красуется» беседка, усыпано мусором. И урна, как почти всегда, переполнена.

Отметим, на сегодняшнем аппаратном совещании в администрации Челябинска глава Центрального района Виктор Ереклинцев доложил мэру города Наталье Котовой о том, что на прошлой неделе на территории района был закончен мониторинг всех МАФов (хочется надеяться, что и горе-беседка рядом с 51-м домом на улице Пермской не осталась незамеченной).

«До конца недели совместно с подрядчиками полностью закончим перечень всех проблемных объектов и приступим к их плановому мелкосрочному ремонту, приведению в порядок», - сообщил Виктор Ереклинцев.

Также он отметил, что в Центральном районе к настоящему моменту завершен мониторинг объектов благоустройства, пострадавших при проведении механизированной уборки (это в том числе сдвинутые в сторону подпорные стенки на улицах Коммуны и Елькина, вернуть на место которые на «аппаратке» в мэрии в понедельник, 11-го апреля, поручила Наталья Котова).