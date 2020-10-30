Отставка в минобрнауки Челябинской области

Заместитель министра образовании и науки Челябинской области Елена Зайко освобождена от занимаемой должности.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном сайте правительства региона.

Елена Зайко работала в министерстве образования и науки области с 2001 года. В 2007 году возглавила управление профессионального образования минобра, в 2017 году заняла пост замминистра.

Елена Зайко покидает занимаемый пост по собственной инициативе. Служебный контракт с ней будет расторгнут с 12 ноября.

Кроме того, неделю назад Алексей Текслер подписал постановление об освобождении Андрей Боброва от занимаемой должности первого заместителя управляющего делами губернатора и правительства области с 23 октября 2020 года. Он также покинул пост по собственному желанию.