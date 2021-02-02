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Отставка в минсельхозе Челябинской области

Заместитель министра сельского хозяйства Челябинской области Александр Раевский освобожден от занимаемой должности.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер второго февраля. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Раевский покидает государственную службу по собственной инициативе. Контракт с ним будет расторгнут восьмого февраля 2021 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

Александр Раевский родился седьмого августа 1959 года в Пласте Челябинской области. Имеет три высших образования: в 1981 году окончил ЧПИ по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», в 2000 году - Академию труда и социальных отношений по специальности «Финансы и кредит», в 2012 году - Южно-Уральский государственный университет (национально исследовательский университет), юрист.

Работал младшим научным сотрудником кафедры «Автомобильный транспорт» ЧПИ, инструктором, заместителем заведующего орготделом ОК ВЛКСМ, начальником ПТО ПАТО «Челябоблавтобыт», инструктором, вторым секретарем Советского РК КПСС; начальником коммерческой службы областного управления бытового обслуживания населения; генеральным директором АООТ «Автобытсервис», исполнительным директором НПФ «Дорожник».

С 1999 по 2003 года работал в комитете по экономике Челябинской области сначала начальником отдела финансового прогнозирования, потом заместителем председателя.

С 2003 по 2011 года был заместителем председателя областной избирательной комиссии.

С 2012 по 2014 года трудился заместитель начальника управления развития корпоративного бизнеса ОАО Коммерческий банк «Петрокоммерц».

В марте 2014 года был назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области. С 29 июля 2014 года – спецпредставитель губернатора в Чебаркульском городском округе. С 25 сентября 2014 года вновь вернулся в минсельхоз на должность замминистра.