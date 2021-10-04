Парковки возле зоопарка не будет

В Челябинске на территории зоопарка не будет строиться многоуровневая парковка. Власти города прислушались к протестным настроениям челябинцев.

Об этом заявил сегодня, четвертого октября, на аппаратном совещании в администрации города заместитель начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию администрации Челябинска Сергей Самсонов.

«По результатам публичных слушаний в пятницу будет собрана комиссия и по результатам ее заседания будут подготовлены рекомендации о невозможности строительства указанной парковки. Если вид неразрешенный, то и говорить о дальнейшей судьбе строительства парковки не приходится», - сказал Самсонов.

«Администрация города действует строго в рамках закона. Прошу подготовить информацию для размещения в СМИ, чтобы те фантазеры, которые сейчас за администрацию предполагают, какие решения мы можем принять, оставили свои фантазии для себя. Если решение о строительстве парковки не принято, значит оно и не будет принято», - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

Напомним, далеко не все челябинцы хотят, чтобы рядом с зоопарком, на улице Труда, 191-А в Центральном районе южнуральской столицы, появилась многоуровневая парковка на 500 машино-мест. Свою позицию недовольные граждане, в числе которых – депутаты, активисты, жители Челябинска, высказали, в весьма бурной форме, на публичных слушаниях, которые прошли в Доме архитектора Челябинска 30 сентября, противники рассматривавшегося проекта (его презентовал заместитель начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Сергей Самсонов) категорически не согласны с тем, чтобы земельный участок, относящийся к зеленому фонду, отдавали под капитальное строительство. Люди считают данную инициативу очередным посягательством на челябинский городской бор. Активисты требуют предоставить спорный участок возле МКУ «Челябинский зоопарк» в бессрочное пользование данного учреждения, то есть оставить все как есть, а не менять градостроительную документацию, как того хотела мэрия.

Отметим, противники строительства парковки есть не только среди общественников, но и среди депутатов Челябинска, в числе которых - Елена Вахтина, Марсель Хазиев, Ольга Мухометьярова. Ряд депутатов, напротив, выступают за появление объекта.