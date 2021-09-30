Слушания по вопросу строительства большой парковки у челябинского зоопарка напомнили балаган

Далеко не все челябинцы хотят, чтобы рядом с зоопарком, на улице Труда, 191-А в Центральном районе южнуральской столицы, появилась многоуровневая парковка на 500 машино-мест.

Свою позицию недовольные граждане, в числе которых – депутаты, активисты, жители Челябинска, высказали, в весьма бурной форме, на публичных слушаниях, которые прошли в Доме архитектора Челябинска сегодня, 30 сентября: противники рассматривавшегося проекта (его презентовал заместитель начальника управления по архитектурно-градостроительному проектированию Сергей Самсонов) категорически не согласны с тем, чтобы земельный участок, относящийся к зеленому фонду, отдавали под капитальное строительство. Люди считают данную инициативу очередным посягательством на челябинский городской бор. Активисты требуют предоставить спорный участок возле МКУ «Челябинский зоопарк» в бессрочное пользование данного учреждения (то есть оставить все как есть, а не менять градостроительную документацию, как того хочет мэрия).

Публичные слушания, в которых приняли участие известные общественники Василий Московец, Яков Гуревич, Николай Ольховский, депутаты Ольга Мухометьярова (Заскобрание региона), Роман Никитин, Кирилл Ветхов, Виталий Родионов, Владимир Бодров, Тамара Телелюева, Михаил Гризодуб (гордума Челябинска) и другие, прошли очень эмоционально - с криками и нападками оппонентов друг на друга, экоактивистов - на чиновников.

В числе противников строительства парковки - депутат Центрального района Челябинска, координатор общественного движения «Горожане» и экологической группы «Челябинск, дыши» Елена Вахтина.

«Я была на соучаствующем проектировании, там выносились разные инициативы, что нам нужно в парке Гагарина, но уж точно не было в таком объеме машино-мест, да еще и в зоне парков и скверов», - заявила общественница.

В дискуссию вступил и председатель Челябинской городской общественной инспекции, депутат Совета депутатов Центрального района Марсель Хазиев, также ярый противник строительства парковки в зеленой зоне. Свое выступление он начал на повышенных тонах, и ему было предложено уйти с трибуны и пройти в зал.

Особо отличилась общественница Валентина Волкова, которая хорошо знакома челябинцам (и правоохранительным органам в том числе) своим активным участием в экологических митингах и протестными настроениями. Она подскочила вплотную к выступающим чиновникам с обвинениями в уничтожении деревьев, а точнее в «закатывании» растений в асфальт.

Одним словом, публичные слушания оказались совершенно не конструктивными. И больше напоминали балаган. О взаимном уважении сторон, занимающих разные позиции в данном вопросе, речи не шло.

Окончательное решение по проекту, который обсуждался сегодня в столице Южного Урала, будет принимать комиссия по градостроительству челябинской городской думы, часть депутатов которой против парковки, часть - за.

Фото со страницы Василия Московца