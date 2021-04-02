Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае

02.04.2021
В Челябинской области расширяется география и число пунктов вакцинации в ТРК
02.04.2021
В Миассе будут судить бизнесмена, организовавшего незаконную добычу грунта
02.04.2021
В Челябинской области с начала года бешенство выявлено у десяти кошек и собак
02.04.2021
Выставка «АгроПродЭкспо» открылась в Челябинске
02.04.2021
Говорили быстро и называли по имени: жительница Магнитогорска стала жертвой аферистов
02.04.2021
Роскомнадзор предупредил Instagram
14.07.2020
В понедельник в Миассе и Златоусте открылись первые загородные лагеря для детей
08.07.2020
Челябинск и Магнитогорск не планируют открывать детские лагеря в первой половине июля
07.07.2020
В Саткинском районе сегодня открыли первый загородный лагерь для детей
28.05.2020
В Челябинской области пока не определились со сроками открытия детских лагерей
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021