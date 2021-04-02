Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае

Летняя оздоровительная кампания в Челябинской области стартует уже в мае, в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции открытие было перенесено на шестое июля.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт провела первое заседание межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей на Южном Урале.

С 26 мая планируется открытие загородных лагерей «Лесная сказка» (Пласт), «Солнечная поляна» (Челябинск), «Еланчик» (ведомственный лагерь ЧТПЗ), «Синегорье» (Миасс), «Звездный» (Аргаяш), «Горный ручеек» (Магнитогорск).

В 2021 году за счет областных средств планируется приобрести три тысячи 717 путевок в загородные лагеря и четыре тысячи 956 в санаторно-оздоровительные учреждения. Путевки выделяются школьникам до 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации. Для ее получения необходимо обратиться в управление социальной защиты населения. Информация о порядке получения путевки размещена на сайте регионального минсоца.

Реестр лагерей и вся актуальная информация по организации летней кампании - на сайте миобрнауки.

Санатории готовы принимать круглый год детей школьного возраста до 18 лет в соответствии с медицинскими показаниями.

В правительстве области отметили, что с учетом устойчивой тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 и темпов вакцинации населения внесены изменения в действующие санитарно-эпидемиологические правила. Полномочия в части определения сроков открытия летней кампании, работы палаточных лагерей, организации приема детей из других субъектов переданы регионам.

В ходе организации летней оздоровительной кампании будут предприниматься все меры, рекомендованные Роспотребнадзором.

В 2020 году в Челябинской области был открыт 471 лагерь, в том числе 39 загородных, отдохнули. Оздоровились более 58 тысяч детей.