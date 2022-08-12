Первый этап благоустройства сквера перед ДК «Станкомаш» практически завершен

Первый этап благоустройства практически сквера перед ДК «Станкомаш» в Ленинском районе Челябинска практические завершен. Подрядчик активно занимается укладкой рулонных газонов и устройством системы искусственного полива. Высадка деревьев и кустарников начнется ближе к концу августа.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.

Поделиться

«По инициативе Центра развития городской среды Челябинска провели ознакомительную экскурсию по скверу перед ДК Станкомаш.

Концепция благоустройства разработана компанией «Газоны Урала» при сопровождении агентства инновационного и инвестиционного развития и Управления архитектуры города», - написал Александр Орел.

Напомним, ранее о том, как будет выглядеть данная площадь, челябинцам рассказывали специалисты управления по архитектурно-градостроительному проектированию города. Газоны Урала» озеленят сквер и обустроят «сухой» фонтан рядом со «Станкомашем». В соответствии с контрактом на общественном пространстве перед ДК «Станкомаш» высадят 137 ив, яблонь, лип и хвойных деревьев, а также четыре тысячи 889 кустарников (кизильник, боярышник, пузыреплодник, сирень, спирея, чубушник).

Помимо этого, на площади семь тысяч 648 квадратных метров подрядчик уложит газон и смонтируют систему автополива. Уже демонтированы старые покрытия, проложены электрические линии для фонарей, началось строительство дорожек. Оставшиеся работы - прежде всего, установка малых архитектурных форм - в планах 2023-го года.