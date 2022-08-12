12.08.2022
За сутки в Челябинской области заболели ковидом 236 человек, а выздоровели 103
12.08.2022
Челябинские власти взялись за заброшенные садовые участки
12.08.2022
У найденного на теплосетях в Челябинске малыша будет новая семья
12.08.2022
Первые группы школьников из Челябинской области отправились в бесплатные путешествия
12.08.2022
На пляже «Каспийский берег» спасли тонущего мальчика
12.08.2022
Скоков поручил принять дополнительные меры по обеспечение безопасности людей на водоемах
Первый этап благоустройства сквера перед ДК «Станкомаш» практически завершен
11.08.2022
Парк Дружбы признан самым зеленым объектом благоустройства Челябинска этого года
10.08.2022
В Металлургическом районе Челябинска появится территория отдыха для жителей всех возрастов
27.07.2022
Челябинцы жалуются на абсурдную среду
21.07.2022
За жизнью сквера в Центральном районе будет вестись круглосуточная «слежка»
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022
В Челябинской области отметили казахский национальный праздник «Туган Жер»
08.08.2022