Челябинцам рассказали, как будет выглядеть площадь рядом с дворцом культуры в Ленинском районе

Управление по архитектурно-градостроительному проектированию Челябинска рассказало горожанам, как будет выглядеть площадь рядом с дворцом культуры ЧЗМК, где в настоящее время располагается Театр современного танца.

Проект благоустройства будущего общественного пространства в Ленинском районе разработан специалистами управления по просьбе районных властей и руководителей Театра.

В 2022-м году на площади рядом с дворцом культуры появится сцена для выступлений, которая в обычное время будет представлять собой перголу с качелями. Кроме того, проектом предусмотрены амфитеатр, скалодром и элементы для скейтеров.

От проезжей части площадь будут отделять деревья. Здесь планируется высадка лип, яблонь, лиственниц, кустов спиреи и барбариса, разбивка цветников с многолетниками.

Также сотрудники управления архитектуры позаботились о парковочных местах, чтобы автомобилисты не оставляли свои транспортные средства на тротуаре.

Предусмотрели разработчики и пространство для проведения мероприятий.

Напомним, территория рядом с дворцом культуры делится на две части: первую, что рядом с находящимся по соседству домом №65 по улице Новороссийской, администрация Ленинского района начала благоустраивать в августе этого года – работы в сквере уже подходят к концу. За площадь подрядчик возьмется в следующем.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», так как рядом со сквером находится детская поликлиника (она размещается в 65-м доме), в нем создали площадку для маленьких горожан, а также обустроили небольшую зону отдыха, которую отделили от дороги с помощью зеленых насаждений, добавив деревьев, кустарников и других растений.

Кроме того, в 2021-м году отремонтировали и сам дворец культуры.

В конце октября ход работ по благоустройству пространства возле ДК ЧЗМК в компании главы Ленинского района Александра Орла оценила мэр Челябинска Наталья Котова.

Общая стоимость работ превышает 30 миллионов рублей, значительная часть средств получена в рамках программы «Инициативное бюджетирование», остальные деньги направлены из бюджета Ленинского района.