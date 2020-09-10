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Первый вице-губернатор Челябинской области призывает к сотрудничеству родителей школьников

Общество
Сегодня, 10:47
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Родителям школьников в Челябинской области предлагают стать деловыми партнерами властей и педагогов и самим выбрать формы сотрудничества, которые будут полезны всем сторонам.

«Дистант незаметно для нас самих перевел родителей из разряда заказчиков в разряд деловых партнеров. А голос партнеров должен быть «в помощь», быть конструктивнее и слышнее. Отношения нуждаются в обновлении», - написала на своей странице в соцсетях первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и поинтересовалась у родителей школьников, какие бы формы сотрудничества они могли предложить.

На федеральном уровне создано Всероссийское родительское собрание. В последнее время оно проходит в режиме онлайн. Министр просвещения РФ, министр образования, глава Рособрнадзора, уполномоченный по правам ребенка отвечали на вопросы родителей школьников, подключавшихся к диалогу из разных регионов страны.

В Екатеринбурге для общения родителей и педагогов создана Свердловская региональная общественная организация «Родители Урала за мир без преступности, насилия и наркотиков».

«Подобная структура была создана и у нас, но, увы, давно обнулилась. Возродить ее или создать новую без прежнего бэкграунда?», - обращается за советом к неравнодушным родителям первый вице-губернатор Челябинской области.

По мнению Ирины Гехт, представитель родителей региона должен войти и в Общественную палату области. «А что думаете вы?», - интересуется у южноуральцев Ирина Альфредовна.

 

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