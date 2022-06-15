Песочные скульптуры из Челябинска покорили китайцев

Китайский международный телеканал «CGTN-Русский» опубликовал сюжет о фестивале песочной скульптуры в Челябинске, сообщает сегодня, 15-го июня, городская администрация.

Символично, что одна из скульптур фестиваля, «Китайская народная сказка», посвящена именно этой восточной стране.

Напомним, нынешний фестиваль песочных скульптур, открывшийся в Челябинске, - уже второй для областного центра. Его тематика - сказки народов мира.

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В общей сложности на суд зрителей в 2022-м году было представлено девять скульптур: «Малыш и Карлсон», «Шахерезада. Сказки 1001 ночи», «Сказочный замок», «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», «Конёк-горбунок», «Китай. Народная сказка о крестьянине», «Бременские музыканты» и «Золушка».

У скульпторов из разных уголков страны ушли тонны песка и десятки килограммов специального клея, необходимого для того, чтобы скульптуры не страдали от дождя и их не смогли раскурочить вандалы.

Планируется, что композиции из песка будут радовать посетителей площадки в городском саду имени Пушкина до глубокой осени.