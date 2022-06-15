15.06.2022
На пастбище в Троицком районе ликвидирована свалка с многолетней историей
15.06.2022
В Челябинской области вылечили от ковида более 322,6 тысячи жителей
15.06.2022
Власти Советского района заявили о проблемах с восстановлением проезда возле гимназии №80
15.06.2022
Пассажирские поезда «застряли» в Челябинской области из-за отсутствия электричества
15.06.2022
В Катав-Ивановске откроется приют для бездомных животных
15.06.2022
Четверо южноуральцев вышли в финал «Мастеров гостеприимства»
Песочные скульптуры из Челябинска покорили китайцев
Челябинский НХТ стал лауреатом «У Троицы», зазвучит и в «Голосах истории»
12.06.2022
Южноуральцы празднуют День России
12.06.2022
Афиша празднования Дня России в Челябинской области
10.06.2022
Челябинскую активистку движения «Спасём наш лес вместе!» задержала полиция
10.06.2022
Челябинцам пообещали приостановить вырубку леса под каток УралГУФКа
10.06.2022