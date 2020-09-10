Петиция в защиту львов, созданная благодаря маленькому Симбе, набирает голоса

Петицию в защиту львов, которые в нашей стране (как и во всем мире) зачастую становятся жертвами алчных эксплуататоров, за пару дней подписали уже около 32-х с половиной тысяч человек.

Обращение на платформе change.org, созданное Михаилом Гайдаем, нашло большой отклик в сердцах людей, которые считают неприемлемым издевательство над живыми существами. Петицию поддержал известный челябинский зоозащитник, ветеринар, руководитель приюта для диких животных и птиц «Спаси меня» Карен Даллакян, опубликовавший ссылку на нее на своей странице в ВКонтакте с призывом присоединиться.

Собственно, и появилась петиция благодаря челябинскому Айболиту и его подопечному Симбе. Очаровательный и очень игривый львенок, который обожает мягкие игрушки, любит накрываться одеялом и кувыркаться в своем вольере, жив и здоров стараниями Карена Даллакяна.

Ветеринар (он же папа Карен) спас Симбу, поставил его на ноги (точнее на лапы) - в прямом смысле.

Напомним, маленький царь зверей, за которым Карен Даллакян летал в Дагестан, попал в добрые руки челябинского Айболита в марте этого года. Детеныш находился в крайне истощенном состоянии. Атрофия задних конечностей, пролежни до костей и кишечная непроходимость – до такого Симбу, которому в июне исполнился годик, довели за время пляжного сезона в Краснодарском крае, где он «служил» реквизитом (отдыхающие фотографировались с котенком за деньги).

Сейчас у малыша все хорошо. Он всеобщий любимец.

На бесчеловечного фотографа, к которому имел несчастье попасть Симба, было-таки заведено уголовное дело. Не будь история измученного малыша предана широкой огласке, виновный запросто мог бы выйти сухим из воды.

Именно история маленького Симбы вдохновила Михаила Гайдая на создание петиции: львенок, спасенный в Челябинске, - далеко не единственная жертва человеческой жестокости.

Так, автор петиции отмечает, что на территории Африки резко снизилось поголовье львов, «однако возросло число передвижных зоопарков и цирков, коммерсантов, зарабатывающих на фотосессиях с четвероногими, а также прочих живодеров, использующих зверей ради личного обогащения».

По словам Михаила Гайдая, историй, подобных той, невольным героем которой оказался Симба, но только с печальным финалом, гораздо больше, чем мы можем представить.

«Рынок торговли дикими зверьми работает давно и «эффективно», потому что приносит серьёзные прибыли его участникам. Данной петицией мы выступаем за внесение львов в Международную Красную книгу и одновременно в Приложение I Конвенции СИТЕС. Этот шаг поможет спасти хищников от трофейной охоты и торговли в качестве живого товара. Законодательной поддержкой же инициативы должен стать новый закон, по которому торговля и использование данного вида кошачьих должны преследоваться уголовной ответственностью», - подчеркнул автор петиции.

Михаил Гайдай подчеркнул, что «закон Симбы» призван показать, «как должны быть защищены четвероногие Уголовным Кодексом, потому что на сегодняшний день его 245-я статья работает крайне неэффективно. В результате некогда грозный «царь зверей» превратился в беззащитную игрушку в руках бессовестных и бесчеловечных сапиенсов».

После того, как данная инициатива в защиту львов наберет сто тысяч подписей, она будет направлена председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.

Россияне не только активно подписывают данную петицию, но и продвигают ее, не жалея денег, а также эмоционально комментируют, требуя прекратить издевательства над животными.