Спасенный челябинским ветеринаром львенок Симба идет на поправку

Спасенный челябинским ветеринаром Кареном Даллакяном львенок Симба, доставленный из Дагестана в крайне истощенном состоянии (с атрофией задних конечностей, пролежнями до костей и кишечной непроходимостью), идет на поправку.

Радостная новость появилась в сообществе приюта диких животных "Спаси меня" сегодня, первого апреля:

"Малыш чувствует себя намного лучше, хорошо кушает, появился регулярный стул, начал играть, ползать по комнате, а когда рядом папа Карен, Симба лапой пододвигает папину руку к себе, просит его погладить и почесать и сладко засыпает. Анализы еще не готовы, пока ждем и продолжаем держать за нашего с Вами малыша Симбу кулачки".

Приют просит помощи неравнодушных южноуральцев: так как львенок часто писает, ему очень нужны чистые проглаженные простыни, одеяла и полотенца.

"Симба не всегда попадает на пеленки, поэтому каждый раз приходится менять под ним и одеяло и простынь, протирать ему лапы и животик. Все это Вы можете привезти в приют, на Ферросплавную, 79, и отдать в руки сотрудникам. Заранее благодарны за помощь! По всем вопросам звонить по телефону: 8(900)077-11-77", - обращаются к челябинцам волонтеры приюта.

Операция Симбе была сделана в конце марта, ночь после нее малыш перенес хорошо, аппетит у него был отменный. И, что очень порадовало Карена Даллакяна и его команду, впервые за долгое время львенок сходил в туалет "по-большому".

Когда Симбу привезли в Челябинск, он нормально ел и пил. Сделанное в южноуральской столице УЗИ показало, что его почки в порядке - он мог выдержать наркоз. Два дня львенку ставили клизмы и давали слабительные, чтобы не делать операцию, однако она все-таки потребовалась.

"Во время операции было извлечено около двух килограммов каловых камней, которым, судя по размерам, около шести недель", - рассказал Карен Даллакян.

Команда челябинского приюта диких животных и птиц фонда зоозащиты "Спаси меня" верит, что у львенка Симбы все будет хорошо: он в надежных руках.

Фото сообщества "Спаси меня" и со страницы Карена Даллакяна

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