ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Спасенный челябинским ветеринаром львенок Симба идет на поправку

Среда обитания
Сегодня, 13:13
Автор: 
Евгения Александрова

Спасенный челябинским ветеринаром Кареном Даллакяном львенок Симба, доставленный из Дагестана в крайне истощенном состоянии (с атрофией задних конечностей, пролежнями до костей и кишечной непроходимостью), идет на поправку.

Радостная новость появилась в сообществе приюта диких животных "Спаси меня" сегодня, первого апреля:

 

"Малыш чувствует себя намного лучше, хорошо кушает, появился регулярный стул, начал играть, ползать по комнате, а когда рядом папа Карен, Симба лапой пододвигает папину руку к себе, просит его погладить и почесать и сладко засыпает. Анализы еще не готовы, пока ждем и продолжаем держать за нашего с Вами малыша Симбу кулачки".

Приют просит помощи неравнодушных южноуральцев: так как львенок часто писает, ему очень нужны чистые проглаженные простыни, одеяла и полотенца.

"Симба не всегда попадает на пеленки, поэтому каждый раз приходится менять под ним и одеяло и простынь, протирать ему лапы и животик. Все это Вы можете привезти в приют, на Ферросплавную, 79, и отдать в руки сотрудникам. Заранее благодарны за помощь! По всем вопросам звонить по телефону: 8(900)077-11-77", - обращаются к челябинцам волонтеры приюта.

Операция Симбе была сделана в конце марта, ночь после нее малыш перенес хорошо, аппетит у него был отменный. И, что очень порадовало Карена Даллакяна и его команду, впервые за долгое время львенок сходил в туалет "по-большому".

Когда Симбу привезли в Челябинск, он нормально ел и пил. Сделанное в южноуральской столице УЗИ показало, что его почки в порядке - он мог выдержать наркоз. Два дня львенку ставили клизмы и давали слабительные, чтобы не делать операцию, однако она все-таки потребовалась.

"Во время операции было извлечено около двух килограммов каловых камней, которым, судя по размерам, около шести недель", - рассказал Карен Даллакян.

Команда челябинского приюта диких животных и птиц фонда зоозащиты "Спаси меня" верит, что у львенка Симбы все будет хорошо: он в надежных руках.

Фото сообщества "Спаси меня" и со страницы Карена Даллакяна

 

Читайте нас там, где Вам удобно!
Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
24.03.20 15:13
Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области, в одном – повышена опасность
23.03.20 23:35
На территории четырех городов Челябинской области объявлен режим «черного неба»
23.03.20 16:05
Паводок в Чеябинске будет умеренным
23.03.20 16:03
«Таганай» стал «Рыцарем леса»
23.03.20 09:38
Когда придёт весна?
23.03.20 09:26
Южноуральцев предупреждают о резком скачке давления и усилении ветра
20.03.20 21:08
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
20.03.20 17:15
В Челябинской области начали взрывать
19.03.20 23:28
В пятницу - День весеннего равноденствия
18.03.20 12:41
Житель Магнитогорска зарезал щенка и покалечил взрослую собаку своей бывшей сожительницы
Общество
Сегодня, 13:02
Алексей Текслер озвучил прогнозы по развитию ситуации с коронавирусом в области
Экономика
Сегодня, 13:30
«Урал-пресс-информ» поддержит малый бизнес в период эпидемии Уважаемые читатели!
Новости
Сегодня, 13:40
Культура
Челябинские ученые создали уникальный просветительский проект о прошлом
Сегодня, 12:50
Общество
Сотрудники полиции стоят на защите границ Челябинской области
Сегодня, 12:27
Среда обитания
В Челябинске не выявлено превышение ПДК вредных веществ
Сегодня, 12:20
Федерация
В России разработали способ по уничтожению коронавируса
Сегодня, 12:14
Происшествия
Челябинца будут судить за мошенничество, совершенное в отношении жителей Крыма и Севастополя
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 12:27
Среда обитания
В Челябинске не выявлено превышение ПДК вредных веществ
Вчера, 17:47
Среда обитания
Промышленники Челябинской области снижают выбросы в период НМУ
28.03.20 23:09
Среда обитания
На территории двух городов Челябинской области объявлен режим "черного неба"
24.03.20 15:13
Среда обитания
Режим «черного неба» продлен в четырех городах Челябинской области, в одном – повышена опасность
23.03.20 16:05
Среда обитания
Паводок в Чеябинске будет умеренным
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика