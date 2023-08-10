10.08.2023
Петр Решетников лично проверил состояние кыштымской развалюхи на улице Ичевой
10.08.2023
Два района Челябинска защитят от клещей
10.08.2023
В Копейске загорелся пристрой производственного цеха
10.08.2023
Челябинск с успехом проводит крупные старты по спортивному ориентированию
10.08.2023
Археологическая сенсация: в Варненском районе открыто новое поселение «Страны городов»
10.08.2023
Сегодня недалеко от Миасса прогремят взрывы, жителей просят не пугаться
Петр Решетников лично проверил состояние кыштымской развалюхи на улице Ичевой
07.08.2023
В Челябинске объявлены аукционы по сносу двух многоквартирных домов
02.08.2023
За судьбой жильцов кыштымской развалюхи следит городская прокуратура
02.08.2023
Почти триста жителей Челябинска переселено из аварийных домов по нацпроекту
13.07.2023
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
Текслер: Красноармейский район развивается, но динамику нужно ускорять
09.08.2023
Челябинская область, имея рекордно низкий уровень безработицы, решает проблему дефицита кадров
08.08.2023
В Челябинске построят уникальный объект - крытый футбольно-легкоатлетический манеж
07.08.2023
Молодые челябинцы снабжают армию спецборудованием, не уступающим американскому
07.08.2023
Челябинская область получит федеральные средства на развитие инфраструктуры детского отдыха
07.08.2023