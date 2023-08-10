Петр Решетников лично проверил состояние кыштымской развалюхи на улице Ичевой

Руководитель СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников лично проверил состояние разваливающегося жилого дома в Кыштыме по улице Юлии Ичевой, 183.

Участие в выездной проверке также приняли представители Народного фронта, живо принимающего участие в судьбе проблемного здания и не раз заявлявшего о необходимости признать этот дом ветхоаварийным.

«Наши доводы по жалобам жильцов подтвердились. По итогу обследования Петр Решетников подтвердил наши предположения по текущей ситуации. Целью комплексного мероприятия являлось признать дом ветхоаварийным или потребовать проведения капитального ремонта для улучшения качества жизни жильцов, - сообщили в челябинском региональном отделении Народного фронта. - Проблема есть и ее нужно решить, но зависеть это будет от экспертной оценки специалиста, которая будет проведена уже в эту пятницу».