Площадь Павших революционеров в Челябинске озеленят на шесть миллионов рублей

Площадь Павших революционеров в Челябинске дополнительно озеленят на сумму в шесть миллионов рублей.

Об этом сегодня, 20-го июня, на аппаратном совещании в городской администрации сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Аукцион по дополнительному озеленению площади Павших состоялся 16-го июня. Сумма контракта составляет шесть миллионов рублей. Контракт пока не подписан. Готовимся», - отметил Виктор Ереклинцев.

Также районный глава доложил мэру Челябинска Наталье Котовой, что завтра, 21-го июня, будет подписан контракт по дополнительному озеленению первой очереди сквера по улице Академика Королева.

«Первоначальная цена контракта составляла 17 миллионов рублей. Она была снижена на 21 процент», - сообщил Виктор Ереклинцев, добавив, что завтра – помимо подписания контракта – подрядчик предоставит график выполнения работ.

По словам главы Центрального района, работы по данному контракту необходимо завершить до 30-го октября текущего года (с учетом всех уходных работ - все зеленые насаждения и газоны должны быть подготовлены к зимовке).