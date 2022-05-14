По поручению Скокова: полицейские продолжают «накрывать» незаконные пункты приема металлолома

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка пресечена деятельность очередного нелегального пункта приема металлолома. У организатора не оказалось лицензии.

Нелегальный пункт по приему черных и цветных металлов был организован в Ленинском районе Челябинска. Стражами порядка было изъято 3940 килограммов металлического лома и отходов черных металлов, а также весовое оборудование.

За прошлый месяц была пресечена деятельность порядка 500 нелегальных пунктов приема лома черных и цветных металлов. Больше 300 человек привлечены к административной ответственности.

Напомним, проверки пунктов приема металла проводятся по поручению начальника регионального полицейского главка Михаила Скокова.

Давая поручение провести масштабные проверки Михаил Скоков отметил, что в Челябинской области регистрируется большое количество случаев сбыта краденых металлических предметов и изделий в незаконно работающие пункты приема металла. Недобросовестные предприниматели организуют нелегальные точки, руководствуясь принципом «спрос рождает предложение». При этом законность происхождения сдаваемого металла их совершенно не интересует. Своими действиями организаторы незаконных точек металлоприема покрывают преступников. Ущерб от их действий может оказаться весьма ощутимым.

Кстати, еще в сентябре прошлого года глава Челябинска Наталья Котова поднимала вопрос о том, что пункты приема металлолома активно скупают канализационные люки, которые горожане воруют с улиц южноуральской столицы. Тогда Наталья Котова обратилась к главному полицейскому города с просьбой отработать ряд мероприятий по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом.

Добавим, что реализация металлолома – это вид деятельности, требующий получения специального разрешения. Оформить его могут только предприниматели и юридические лица, прошедшие государственную регистрацию. За нелегальный оборот черного и цветного металлолома действующее законодательство предусматривает ответственность.

За нелегальный оборот черного и цветного лома предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Санкции для физических лиц составляют от полутора до восьми тысяч рублей, для должностных лиц от трех до десяти тысяч рублей, для юридических лиц от 30 тысяч до 200 тысяч рублей.