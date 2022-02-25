Михаил Скоков поручил проверить все пункты приема металлолома в Челябинской области

Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков поручил проверить легальность деятельности пунктов приема металла в регионе. Соответствующее поручение главный полицейский Южного Урала дал руководителям служб экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска и участковых уполномоченных полиции на оперативном совещании.

Как сообщили в региональном полицейском главке, Михаил Скоков отметил, что в Челябинской области регистрируется большое количество случаев сбыта краденых металлических предметов и изделий в незаконно работающие пункты приема металла. Недобросовестные предприниматели организуют нелегальные точки, руководствуясь принципом «спрос рождает предложение». При этом законность происхождения сдаваемого металла их совершенно не интересует. Своими действиями организаторы незаконных точек металлоприема покрывают преступников. Ущерб от их действий может оказаться весьма ощутимым.

Скоков поручил принять меры, направленные на защиту имущества южноуральцев. Так, у владельцев точек металлоприема будут проверяться соответствующие разрешительные документы (лицензия) и наличие специального оборудования.

Скоков потребовал от руководителей подчиненных подразделений активизировать работу в данном направлении.

«Действующих нелегальных точек приема металлолома на территории региона быть не должно», - подчеркнул руководитель главка.

Напомним, в сентябре прошлого года глава Челябинска Наталья Котова поднимала вопрос о том, что пункты приема металлолома активно скупают канализационные люки, которые горожане воруют с улиц южноуральской столицы. Мэр поручила своим заместителям направить обращения на крупные предприятия города, которые скупают металлолом у небольших пунктов приема, с просьбой проверять лом на предмет наличия в нем люков и отказывать в приеме такого металла.

Также Наталья Котова обратилась к главному полицейскому города с просьбой отработать ряд мероприятий по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом.