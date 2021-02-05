Почти девять тысяч южноуральцев продолжают борьбу с ковидом

По состоянию на пятое февраля в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение восемь тысяч 900 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было девять тысяч 490).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Число новых случаев ковида, выявляемых за сутки, сокращается. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки подтверждено 270 случаев коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было – 272). С начала пандемии выявлено 46 тысяч 588 инфицированных COVID-19.

Сохраняется тенденция превышения числа выздоровевших над числом вновь заболевших. Накануне выписано с больничного в связи с выздоровлением 845 пациентов с ковидом (днем ранее – 699). С начала пандемии справились с коронавирусной инфекцией 35 тысяч 875 южноуральцев.

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них десять человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и пять человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Всего с начала пандемии в регионе скончались одна тысяча 771 пациент с ковидом, у 826 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 945 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.