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Под Челябинском в пансионате для престарелых пятеро заразились ковидом

Сосновский районный суд вынес постановление о приостановке работы частного пансионата для престарелых «Подсолнухи» (ООО «ВИЛЕН») на 45 суток из-за нарушения санитарных норм. В том числе там отсутствует медицинский пункт с изолятором, из-за чего пятеро постояльцев заразились коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе УФССП Челябинской области.

В пансионате нашли нарушения при приготовлении еды, ухода за престарелыми постояльцами, а также в соблюдении порядка действий при выявлении больных ковидом.

«Так, в частности, вызвала нарекания однозальная кухня, где работа по приготовлению пищи ведется не на полуфабрикатах, а на сырье, то есть налицо нарушение поточности технологических процессов, - рассказали в пресс-службе. - Изготовление продукции ведется без утвержденного руководителем ассортимента, без технологических документов и инструкций, не отбираются суточные пробы блюд. Нет отдельного входа для приема лиц пожилого возраста и с ограниченными возможностями, в жилых комнатах отсутствуют туалеты, нет шкафов для одежды, столов и стульев, отсутствуют полотенца. В трехместных комнатах размещено по 4-5 человек».

В пансионате нет медицинского пункта с изолятором на две палаты, буфетной, медкабинета. В помещениях нет устройств по обеззараживанию воздуха.

«Санузлы (умывальные, душевые помещения, унитазы) не зонированы, отсутствуют закрытые кабины для унитазов, нет полочек и крючков для умывальных принадлежностей, полотенец и одежды, - добавили в пресс-службе. - Дезинфекция постельного белья и одежды не ведется, стирка производится в бытовых стиральных машинах, установленных непосредственно в санузлах. Нарушения выявлены и в условиях хранения уборочного инвентаря – он не маркирован, отсутствуют помещения (шкафы) для его хранения».

Причем постояльцев принимали в пансионат без справок о результатах обследования на туберкулез, инфекции, о профилактических прививках. При поступлении пожилых людей не осматривали медики.

Таким образом, в пансионате заболели ковидом пять человек. Двоих госпитализировали, остальные остались в учреждении неизолированными и без медицинского наблюдения.

«В дальнейшем с лицами, контактировавшими с больными постояльцами, не было организовано лабораторное обследование на предмет заражения COVID-19», - подытожили в пресс-службе.