Подкидыша из Копейска будет проблематично вернуть родной матери

Мать новорожденного ребенка из Копейска (Челябинская область), которого мужчина принес в роддом, якобы, с помойки, одумалась и решила забрать сына. Но вернуть ребенка будет очень непросто.

В июне в роддом Копейска пришел мужчина с новорожденным и сказал, что он нашел его в мусорном баке. Ребенок почти неделю отсыпался и только потом решил открыть глазки и посмотреть на этот непростой мир, пишут на странице «Больничные сироты». Ребенка перевели в больницу, где он получает все необходимое.

Через еще несколько дней, не некоторым данным, в больницу пришел мужчина, «нашедший ребенка», и заявил, что он оцет малыша. И мама очень хочет забрать ребенка.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора Ирина Гехт, у молодой женщины, родившей подкидыша, это уже четвертый ребенок.

Она родила дома, роды были стремительные роды. Женщина, по ее словам, рожала сама, сама себе и пуповину перевязала. Потом она почувствовала себя плохо и попросила мужчину, который с ней проживает, отнести ребенка в роддом, чтобы его там осмотрелии оказали нужную помощь. Сама она, по ее версии, собиралась прийти в больницу на следующий день.

Сожитель отнес малыша и придумал версию о найденыше. Якобы, он обнаружил новорожденного в мусорном баке.

Насколько мама правдива, пока сложно сказать. Но сейчас она переживает, плачет и заверяет, что хочет забрать сына.

«Семья малообеспеченная, но в социально-опасном положении не находится», - отметила Ирина Альфредовна.

На сегодня у мамы есть варианта, чтобы вернуть своего ребенка. Первый – найти два свидетеля, которые подтвердят, что это действительно она родила дитя. Сожитель в бегах. Его поисками занимаются правоохранительные органы. При родах присутствовала мама женщины (бабушка малыша), но она, по непонятной причине, отказывается давать свидетельские показания.

Второй вариант – доказывать материнство через суд, проводить генетическую экспертизу. Министерство социальных отношений помогает женщине, возможно, выпишут матпомощь.