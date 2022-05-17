Подрядчик, срывающий сроки строительства детсада в Копейске, может лишиться контракта

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер оценил сегодня, 17 мая, ход строительства двух детских садов в Копейске и раскритиковал подрядчика за низкие темпы, пригрозив ему расторжением контракта.

Дошкольные учреждения возводятся на ул. Кирова, 33А и на ул. Грибоедова, 15 по региональной программе «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области». Первое рассчитано на 200 мест, второе – на 220. Оба здания планировалось достроить еще в прошлом году, но сроки сдачи были перенесены на конец 2022 года.

Напомним, контракт на строительство детского сада по ул. Кирова, 33А был заключен 16 апреля 2021 года. Его планировалось построить к 31 декабря 2021 года. Но уже в августе, когда губернатор посетил объект, было понятно, что в сроки строители не уложатся – на тот момент лишь закладывался фундамент. Алексей Текслер возмутился нерасторопностью строителей, но подрядчик пообещал исправиться.

Однако, свое обещание он не выполнил. Сегодня на объекте работает недостаточное количество специалистов.

Алексей Текслер подчеркнул, что детский сад должен быть сдан в этом году, и дал две недели на исправление ситуации.

«Что мы сейчас имеем, это никуда не годится. В течение двух недель у вас здесь должна развернуться полноценная стройка. Набирайте людей и работайте», - распорядился губернатор.

Глава региона пообещал расторгнуть контракт, если подрядчик не справится: «Я вас предупреждаю: не будете работать, мы разорвем с вами контракт. Учитывая, что все это длится с прошлого года, других разговоров не будет».

Затем Текслер осмотрел ход строительства детского сада на 220 мест по адресу: ул. Грибоедова, 15. В здании предусмотрено 12 групп с удобным функциональным зонированием для детей в возрасте с 1,5 до 7 лет, а также все вспомогательные подразделения и помещения общего назначения. Подрядчик заверил, что к середине июля имеющееся отставание по срокам будет ликвидировано и строительство войдет в плановый режим.

Глава Копейска Андрей Фалейчик также доложил губернатору о строительстве еще одного детского сада на 140 мест - в поселке Октябрьском на ул. Северной, 31. По словам мэра, объект сдадут к первому сентября.

«В этом году планируется построить три детских сада в Копейске. Очередей в копейские детские сады нет, но они все переполнены, неудобно родителям возить детей из одного района в другой. Мы как раз сейчас эти проблемы решаем, уверен, что в этом году решим», - подытожил Алексей Текслер.

Губернатор также рассказал, что в школе № 6 будет построен стадион в рамках федеральной программы национального проекта «Образование» и будет сделан ремонт улицы Кожевникова, так как она очень востребована у жителей.

«С главой обсудили еще ряд проектов, например, в школе №6 построим спортивный стадион по национальному проекту. Также проговорили дорожные стройки, в последние несколько лет мы активно занимаемся дорогами в Копейске, в этом году договорились, будем поддерживать объем ремонтных работ на надлежащем уровне, сделаем улицу Кожевникова. Еще ряд объектов сделаем в этом году в дополнение к первоначальным планам», – поделился Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что Копейск – большой самостоятельный город, но всегда чувствовалась разница в социально-экономическом развитии между ним и расположенным рядом областным центром. «Несколько лет назад я сказал, что будем Копейск подтягивать до уровня областного центра. Мы планомерно это делаем и будем продолжать эту работу», – подчеркнул Текслер.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, за период с 2019 по 2021 годы в Челябинской области введено 38 объектов для размещения дошкольных образовательных организаций общей проектной мощностью более семи тысяч мест. В настоящее время в регионе идет строительство 13 зданий детских садов общей проектной мощностью более 2,5 тысячи мест. Всего за 2022-2023 годы в регионе планируется создать четыре тысячи 698 новых мест в детских садах.