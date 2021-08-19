Срок сдачи школы в Тугайкуле перенесли еще на год, детсад в Копейске возведут своевременно

Школа в микрорайоне Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область), на низкие темпы строительства которой жители жаловались губернатору, будет сдана в эксплуатацию на год позже запланированного срока.

Детсад в Копейске, ход строительства которого также проинспектировал глава региона, обещают возвести в установленные сроки. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в минстрое, минобрнауки и в администрации Копейского городского округа.

Заказчиком строительства школы в микрорайоне Тугайкуль является Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Как пояснили в минстрое региона, госконтракт на строительство здания МОУ СОШ №16 Копейского городского округа в Тугайкуле был заключен министерством в 2019 году.

Школу изначально планировали сдать в 2020 году, потом в сентябре 2021 года. Но и в эти сроки подрядчики не уложились. На прошлой неделе губернатор Алексей Текслер побывал на стройплощадке.

В ходе строительства школы подрядчику пришлось выполнять корректировку проектно-сметной документации.

«На данный момент выполнена корректировка проектной документации и получено положительное заключение от госэкспертизы», - уточнили в минстрое.

Губернатор взял на личный контроль возведение социально важного объекта. Подрядчик должен завершить строительство в начале 2022 года.

Алексей Текслер также проинспектировал строительство детского сада на 200 мест в Копейске по улице Кирова, 33А. Учреждение возводится по госпрограмме «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области».

«Заказчиком строительства детского сада на улице Кирова, 33А является администрация Копейска», - уточнили в региональном минстрое.

Как пояснила начальник отдела пресс-службы администрации Копейского городского округа Наталья Чабан, контракт на строительство детского сада по ул. Кирова, 33А был заключен 16 апреля 2021 года, срок окончания строительства – 31 декабря 2021 года.

Губернатора возмутило, что работы на объекте ведутся с явным опозданием – сейчас идет укладка фундамента. Алексей Текслер поставил на контроль строительство социально важного объекта. Подрядчик пообещал уложиться в сроки.

Накануне на областном совещании Алексей Текслер потребовал от глав муниципальных образований лично контролировать ход строительства социальных объектов на их территориях, независимо от их ведомственной принадлежности.

Наталья Чабан рассказала, что в настоящий момент в очереди в дошкольные образовательные учреждения Копейского городского округа состоит порядка двух тысяч человек, включая тех детей, которые пойдут в детский сад через год.

«В актуальной очереди находится 501 ребенок, включая малышей от двух месяцев и старше для распределения в ясли. Все дети будут обеспечены местами в детские сады в этом году», - отметила Наталья Чабан.

Особенно остро стоит вопрос с местами в детсадах в центральной части города и в поселке Октябрьском. Для решения проблемы администрация Копейского округа вводит в эксплуатацию новые дошкольные учреждения.

В 2020 году открыты группы для детей раннего возраста на 144 места в двух жилых домах (№№11 и 11А) по ул. Калинина и в детском саду №14.

В мае 2021 года построен и введен в эксплуатацию детский сад № 9 на 200 мест (по ул. Короленко, 12Б).

К первому сентября 2021 года будет открыта группа для детей раннего возраста в детском саду № 27 по ул. Томилова, 13А.

В рамках национального проекта «Демография» регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» предусмотрено строительство еще трех дошкольных учреждений: на 140 мест (по ул. Северной, д. 31), на 200 мест (по ул. Кирова, 33А) и на 220 мест (по ул. Грибоедова, д. 15).

Как уточнили в минобрнауки, первые два дошкольных учреждения планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году, третий – в 2022 году.