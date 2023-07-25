Погрануправление ФСБ России по Челябинской области: Движение через «Бугристое» не ограничивают

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области опровергает информацию об ограничении движения через автомобильный пункт пропуска «Бугристое» на границе России и Казахстана.

Напомним, на прошедшей неделе Погранслужба Комитета нацбезопасности Республики сообщила, что в период с 27 июля по 25 августа будет ограничено движение транспорта на пересечение границы через пункт пропуска «Бугристое» в связи с ремонтом дорожного полотна напротив пункта пропуска «Кайрак» (Костанайская область).

«По информации ФГКУ Росгранстрой и ФКУ Упрдор «Южный Урал» никаких дорожных работ в пункте пропуска Бугристое по ремонту дорожного полотна, ограничивающих движение, в настоящее время не производится и не планируется», - сообщили в Погрануправление ФСБ России по Челябинской области. По данным ведомства, пункт пропуска функционирует в штатном режиме.