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Полицейские Челябинска задержали больше десяти тысяч нарушителей короновирусного режима

Депутаты Челябинской городской Думы на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, регламенту и депутатской этике заслушали отчет полиции об их деятельности по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

С начала пандемии сотрудниками правоохранительных органов велись контрольные мероприятия по соблюдению режима повышенной готовности. Ими было выявлено 11 тысяч административных правонарушений этого режима, большинство из них касалось нарушения масочного режима – около 10 тысяч случаев.

«Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов было выписано 2 штрафа по 30 тысяч рублей физическим лицам – челябинцам, которые распространяли недостоверную общественно значимую информацию о статистике коронавирусной инфекции в Челябинской области в своих соцсетях», - сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Челябинску Сергей Чикешев.

«Год был непростым. Стражам порядка риходилось работать в сложнейших условиях режима повышенной готовности».

Мы все должны, образно говоря, знать героев в лицо. Необходимо поощрять лучших сотрудников», - сказал председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт.