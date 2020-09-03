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Наш мир – без терроризма

Полицейские Магнитогорска и Златоуста присоединились к акции МВД России «Наш мир»

Общество
Сегодня, 12:25
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Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня, третьего сентября, в России отмечаются «День солидарности в борьбе с терроризмом и «День памяти жертв террористических актов», в рамках которых министерством внутренних дел Российской Федерации объявлено проведение акции «Наш мир». Она приурочена к очередной годовщине трагедии, которая произошла в школе Беслана.

Полицейские и общественники принимают участие в мероприятиях, направленных на развитие патриотических настроений в молодежной среде.   

Так, в Магнитогорске сотрудники полиции вместе с доктором политических наук Натальей Балынской в режиме видеотрансляции в рамках проекта #PROПРАВОONLINE рассказали школьникам о том, как не стать участником деструктивной группы. Особое внимание было обращено на приходящие письма по электронной почте, а также рассказано о вреде и пользе «искусственного интеллекта».

«Школьникам напомнили, что не стоит открывать письмо и тем более его пересылать, если оно пришло от неизвестного отправителя. Также до подростков была доведена информация о существующих программах, позволяющих сформировать личностный портрет человека, изучая его посты в интернете, посещение сайтов и размещение личной информации», - сообщила официальный представитель УМВД России по городу Магнитогорску Мария Морщакина.

Подобные мероприятия проходят в школах Златоуста. Полицейские рассказывают школьникам о безопасности. Им напоминают о соблюдении правил дорожного движения, разъясняют почему нельзя прятать сотовый телефон одноклассников и другие дорогие предметы.

«Школьникам напоминают о сохранности личного имущества, уважительных отношений между одноклассниками, выборе безопасного пути из школы домой, обращения внимания на посторонние предметы в классах, коридорах, школьных дворах. Напоминают о том, что за каждой школой закреплен инспектор по делам несовершеннолетних, который готов прийти школьнику на помощь в любой трудной ситуации», - рассказала официальный представитель УМВД России по городу Златоусту Ольга Аристова.

Полицейские обращаются к южноуральцам, располагающим информацией о фактах экстремистских и террористических проявлений, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы.

Напомним, первого сентября 2004 года в школе номер один Беслана он прогремел терактом.

В течение трех дней террористы удерживали в здании школы одну тысячу 128 заложников (детей, их родителей и сотрудников школы). В результате теракта погибло 186 детей и 148 взрослых, ранения получили 728 бесланцев и 55 сотрудников силовых структур. При штурме здания школы были убиты десять спецназовцев – семеро из «Вымпела» и трое из «Альфы», два сотрудника МЧС и один местный житель, помогавший освобождать заложников. Убит 31 террорист, один арестован и приговорён к пожизненному заключению. 17 сентября 2004 года Шамиль Басаев публично взял на себя ответственность за теракт в Беслане, опубликовав заявление на сайте чеченских сепаратистов Кавказ-Центр.

Фото: УМВД по городу Златоусту и Магнитогорску

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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