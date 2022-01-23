Полицейский из Челябинска, ставший виновником смертельного ДТП, отправлен в изолятор

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков назначил проведение служебной проверки по факту ДТП с участием полицейского из Челябинска, в котором погиб человек. Возбуждено уголовное дело. Мужичина помещен в ИВС.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», капитан полиции, несущий службу в полку ДПС ГИБДД Челябинска, ехал по трассе «Тюбук – Кыштым», на «Лексусе RX 350». Он выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен», где совершил столкновение с автомобилем Ниссан Пульсар.

За рулем автомобиля Лексус находился сотрудник ГИБДД УМВД России по городу Челябинску. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы.

Полицейский отстранен от исполнения должностных обязанностей и в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания.

«Начальником регионального ГУ МВД Михаилом Скоковым назначено проведение служебной проверки. Сотрудник понесет наказание в соответствии с законодательством и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. К его руководителям будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности», - сообщили в региональном полицейском главке.

Михаил Скоков неоднократно озвучивал свою принципиальную позицию – сотрудникам, порочащим честь мундира, не место в полиции. Ход проведения проверки главный полицейский взял на личный контроль.