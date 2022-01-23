Полицейский из Челябинска, ставший виновником смертельного ДТП, отправлен в изолятор

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Реклама
Все города
Златоуст
Магнитогорск
Миасс
Трехгорный
Челябинск
Южноуральск
Аша
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский район
Еманжелинск, Еманжелинский район
Карабаш
Касли, Каслинский район
Копейск
Коркино
Коркино, Коркинский район
Кыштым
Нязепетровск
Озерск
Пласт, Пластовский район
Сатка, Саткинский район
Снежинск
Троицк
Троицк, Троицкий район
Усть-Катав
Чебаркуль
Чебаркуль, Чебаркульский район

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На трассе в Челябинской области по вине инспектора ДПС погиб человек. ДТП со смертельны
23.01.2022

Инспектор ДПС из Челябинска стал виновником ДТП с погибшим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области бьют тревогу. В единственный источник водоснабжения Челябинска, Коркин
23.01.2022

В Шершневское водохранилище сливаются канализационные воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска жалуются на удушающий смог, накрывший город. Минэкологии заверяет, что концентр
22.01.2022

В воздухе Челябинска выявлена повышенная концентрация вредных веществ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области на данный момент официально подтвержден лишь один случай заражения новым шт
Коронавирус
Коронавирус
21.01.2022

Текслер: Пока рано говорить, что нас захлестнула волна омикрона, но надо быть готовым
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска жалуются на зловонный туман, вновь накрывший областной центр. Минэкологии разъя
Экология
Экология
21.01.2022

Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

23.01.2022

Полицейский из Челябинска, ставший виновником смертельного ДТП, отправлен в изолятор
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.01.2022

В Челябинской области число заболевших ковидом школьников за сутки выросло в 3,5 раза
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.01.2022

В школе-интернате Челябинска произошел пожар
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.01.2022

Правительство РФ и федеральные министерства и ведомства переходят на «удаленку»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.01.2022

Южноуральцы без признаков вирусной инфекции могут бесплатно сдать ПЦР-тест
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.01.2022

Суд признал законными обыски у дочери Чернобровина
Общество
23.01.2022 17:15

Был пьян?

Полицейский из Челябинска, ставший виновником смертельного ДТП, отправлен в изолятор

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков назначил проведение служебной проверки по факту ДТП с участием полицейского из Челябинска, в котором погиб человек. Возбуждено уголовное дело. Мужичина помещен в ИВС.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», капитан полиции, несущий службу в полку ДПС ГИБДД Челябинска, ехал по трассе «Тюбук – Кыштым», на «Лексусе RX 350». Он выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения в зоне действия знака «Обгон запрещен», где совершил столкновение с автомобилем Ниссан Пульсар.

За рулем автомобиля Лексус находился сотрудник ГИБДД УМВД России по городу Челябинску. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Полицейскому грозит до 12 лет лишения свободы.

Полицейский отстранен от исполнения должностных обязанностей и в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания.

«Начальником регионального ГУ МВД Михаилом Скоковым назначено проведение служебной проверки. Сотрудник понесет наказание в соответствии с законодательством и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. К его руководителям будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности», - сообщили в региональном полицейском главке.

Михаил Скоков неоднократно озвучивал свою принципиальную позицию – сотрудникам, порочащим честь мундира, не место в полиции. Ход проведения проверки главный полицейский взял на личный контроль.

Автор: Инна Шемаева
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На трассе в Челябинской области по вине инспектора ДПС погиб человек. ДТП со смертельны
23.01.2022

Инспектор ДПС из Челябинска стал виновником ДТП с погибшим
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинской области бьют тревогу. В единственный источник водоснабжения Челябинска, Коркин
23.01.2022

В Шершневское водохранилище сливаются канализационные воды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска жалуются на удушающий смог, накрывший город. Минэкологии заверяет, что концентр
22.01.2022

В воздухе Челябинска выявлена повышенная концентрация вредных веществ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области на данный момент официально подтвержден лишь один случай заражения новым шт
Коронавирус
Коронавирус
21.01.2022

Текслер: Пока рано говорить, что нас захлестнула волна омикрона, но надо быть готовым
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска жалуются на зловонный туман, вновь накрывший областной центр. Минэкологии разъя
Экология
Экология
21.01.2022

Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На 48 процентов сократил выбросы Челябинский завод «ТЕХНО» компании ТЕХНОНИКОЛЬ, выпускающий каме
Среда обитания

Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину

20.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, не поставивш
Общество

Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант

20.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска возмущены некоторыми фильмами, которые демонстрируют в кинотеатрах города. В ни
Общество

Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах

19.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В связи с прогнозируемым ростом числа заболевших коронавирусом в крупных городах Челябинской обла
Общество

В Челябинской области откроют ковидные поликлиники

19.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В среду, 19 января, православные верующие отметят праздник Крещения Господня. Он входит в число д
Общество

Православные празднуют Крещение Господне

19.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В 2022 году в Челябинской области по прогнозам порядка 35 тысяч жителей планируют окунуться в кре
Общество

В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться

18.01.2022
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

23.01.2022 17:15

Полицейский из Челябинска, ставший виновником смертельного ДТП, отправлен в изолятор

23.01.2022 15:04

Инспектор ДПС из Челябинска стал виновником ДТП с погибшим

23.01.2022 14:30

В Шершневское водохранилище сливаются канализационные воды

22.01.2022 21:34

В Челябинской области число заболевших ковидом школьников за сутки выросло в 3,5 раза

22.01.2022 20:55

В воздухе Челябинска выявлена повышенная концентрация вредных веществ

22.01.2022 14:49

В школе-интернате Челябинска произошел пожар

21.01.2022 23:40

Правительство РФ и федеральные министерства и ведомства переходят на «удаленку»

21.01.2022 21:58

Южноуральцы без признаков вирусной инфекции могут бесплатно сдать ПЦР-тест

21.01.2022 21:49

Суд признал законными обыски у дочери Чернобровина

21.01.2022 21:43

К июлю 2022 года будет готов проект троллейбусной инфраструктуры Челябинска

21.01.2022 18:17

В выходные в Челябинской области ночные морозы, высокое давление, слабый ветер

21.01.2022 17:48

Анонсы событий и мероприятий на выходные

21.01.2022 17:35

Текслер: Пока рано говорить, что нас захлестнула волна омикрона, но надо быть готовым

21.01.2022 16:36

Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ

21.01.2022 15:38

«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска

21.01.2022 15:37

По какому алгоритму будут отправлять южноуральских школьников на карантин по ОРВИ и ковиду

21.01.2022 15:22

билайн запускает комплексное решение «Beeline AI – поиск людей» для спасательных операций в осенне-зимний период

21.01.2022 15:13

Росавиация попросила авиакомпании сообщать о помехах из-за вышек 5G

21.01.2022 14:49

Челябинцы постарались раскрыть тайну перевала Дятлова вместе с героями сериала на ТВ-3

21.01.2022 14:41

Казахстан отверг обвинения Европарламента в нарушении прав человека

21.01.2022 14:40

Стратегия развития велосипедной инфраструктуры будет разработана для Челябинска

21.01.2022 13:53

Госдума обсудит возможность признания Россией ДНР и ЛНР

21.01.2022 13:51

Педагог из Челябинска, которая унижала школьника, написала заявление об увольнении

21.01.2022 13:29

Южноуральца будут судить за убийство, совершенное больше 30 лет назад

21.01.2022 13:11

С 24 января треть чиновников Челябинской области переводится на дистант

21.01.2022 12:46

Владимир Путин наградил трудовой коллектив ММК Почетным знаком «За успехи в труде»

21.01.2022 12:40

Южноуральские аграрии будут выращивать больше пшеницы твердых сортов

21.01.2022 12:26

Электрику вынесен приговор за смерть ребенка от удара током

21.01.2022 12:13

Скоков: Руководству полиции Челябинска необходимо пересмотреть принципы работы

21.01.2022 11:41

Растет число заболевших ковидом южноуральцев и снижается число выздоровевших

21.01.2022 11:25

В «Солнечной долине» завершились областные соревнования по сноуборду

21.01.2022 11:02

Челябинская филармония издала фотоальбом «Легенды славы. Челябинск. Избранное»

21.01.2022 10:46

В Челябинске возбудили дело из-за огромной нелегальной свалки

21.01.2022 10:43

ЮУрГУ вошел в топ-20 рейтинга медийной активности M-RATE

21.01.2022 10:27

Жители Тюлюка направили сигнал SOS Текслеру

21.01.2022 10:22

Бастрыкин поручил провести проверку по фактам ложных сообщений о минировании школ в Челябинске

20.01.2022 19:16

В зоопарке Челябинска яванской макаке делают массаж и в ее расписании дня есть релакс

20.01.2022 18:40

В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников

20.01.2022 17:56

НМУ объявлены на территории пяти городов Челябинской области

20.01.2022 17:47

В пятницу в Челябинской области ясно и почти безветренно

20.01.2022 17:34

Анонсы событий и мероприятий на 21 января

20.01.2022 15:59

Южноуральские аграрии закупают минеральные удобрения

20.01.2022 15:45

Госдума одобрила закон об индексации пенсий выше уровня инфляции

20.01.2022 15:35

Упорный челябинец потратил неделю, чтобы перевести мошенникам четыре миллиона рублей

20.01.2022 14:59

Сообщения о минировании не повлияли на работу детсадов, а школьников второй смены перевели на «дистант»

20.01.2022 14:44

Скоков хочет обсудить с Текслером поддержку казачества

20.01.2022 14:05

Некоторые чиновники в Челябинской области пожертвовали работой, чтобы не прививаться

20.01.2022 13:56

В Челябинске пройдет акция «Блокадный хлеб»

20.01.2022 13:44

В сообщениях о минировании челябинских школ есть украинский след

20.01.2022 13:40

Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину

20.01.2022 13:25

В Челябинской области раскрывается только половина преступлений

20.01.2022 12:57

Прокуратура избавила жителей дома в Челябинске от канализационной вони

20.01.2022 12:31

ММК вышел на рекордные показатели

20.01.2022 12:29

Бастрыкин требует отчет по делу студента из Челябинска, который анонсировал массовую резню

20.01.2022 11:47

В школах Челябинска отменили занятия первой и второй смены

20.01.2022 11:45

Исторический музей: по «Пушкинской карте» — к книжному сокровищу

20.01.2022 11:36

Кeшбэк в санатории «Ай»: получите дополнительную скидку

20.01.2022 10:58

Афера с земельными участками в Магнитогорске вылилась в уголовное дело

20.01.2022 10:45

Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант

20.01.2022 10:31

Большинство челябинцев ощутили рост цен на все

19.01.2022 21:06

В трех городах Челябинской области объявлены НМУ

19.01.2022 19:10

В четверг в Челябинской области легкий морозец, местами снег

19.01.2022 18:48

Анонсы событий и мероприятий на 20 января

19.01.2022 17:25

Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах

19.01.2022 17:17

Как будет организована вакцинация от ковида для подростков Челябинской области

19.01.2022 17:06

Опасная работа: в Челябинске избили и обокрали курьера по доставке продуктов на дом

19.01.2022 16:54

Уголовника, зарезавшего водителя в Магнитогорске, отправили в СИЗО

19.01.2022 16:53

Скокова обеспокоил рост ДТП с участием пешеходов

19.01.2022 16:49

Копейский водоканал обеспечит контроль за авариями и незаконными врезками с помощью цифровых решений

19.01.2022 16:36

В период роста заболеваемости ковидом больничный можно будет оформить заочно

19.01.2022 16:34

Скоков: Руководитель не имеет морального права требовать от подчиненных того, чему сам не соответствует

19.01.2022 15:36

Этно-фестиваль "NEWFEST "ZAMAN" получил грант Президента РФ

19.01.2022 15:35

Будут ли переводить школьников Челябинской области на дистант

19.01.2022 14:51

В Челябинской области откроют ковидные поликлиники

19.01.2022 14:35

Турция пригласила лидеров России и Украины за стол переговоров

19.01.2022 14:33

Российские миротворцы покинули Казахстан

19.01.2022 14:32

В Челябинске запускается первый цикл лекций мультимедийного проекта «Ural Science»

19.01.2022 14:30

Жезлом по снежным кучам

19.01.2022 14:26

В Челябинской области стало стремительно расти число подтвержденных случаев ковида за сутки

19.01.2022 14:25

На «Мечел-Коксе» объяснили, почему не пустили на предприятие председателя профкома

19.01.2022 13:16

Для чиновников администрации Ашинского района строительство газопровода обернулось уголовным делом

19.01.2022 13:10

В Копейске на уроке физкультуры умер школьник

19.01.2022 12:22

Руководитель «ЧТЗ-Уралтрак» получил предостережение от прокуратуры

19.01.2022 11:42

В России резко вырос уровень коррупции

19.01.2022 11:35

В крещенские проруби окунулись 12 тысяч южноуральцев

19.01.2022 11:24

Дома-интернаты переведут на закрытый режим из-за распространения омикрон-штамма

19.01.2022 11:21

Госдума приняла закон о пожизненном заключении педофилов

19.01.2022 11:20

У ГИБДД не оказалось возможности отслеживать опасные возможности

19.01.2022 11:19

На Крещение в Челябинской области снег обещают лишь в горах

19.01.2022 11:16

Южноуральская спортсменка стала победительницей второго этапа Кубка России по фристайлу

19.01.2022 11:14

Выставка «Луна и момидзи» закрылась, мастер-классы продолжатся

19.01.2022 11:11

За путешествия по Южному Уралу вернут 20% затрат

19.01.2022 11:09

Федерация профсоюзов: «Мечел-Кокс» снова требуется «доктор от Путина»?

19.01.2022 10:34

Сотрудница «Аркаима» выиграла грант Потанина

19.01.2022 10:25

В Верхнем Уфалее сотрудники МЧС спасли щенка алабая, не дав ему замерзнуть

19.01.2022 10:24

Фирменный поезд из Челябинска в Москву будет отправляться почти на два часа раньше

19.01.2022 10:22

Православные празднуют Крещение Господне

18.01.2022 20:52

Срок карантина по ковиду сократят в два раза

18.01.2022 20:09

Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистант

18.01.2022 18:44

Отсутствие биометрии не ограничит доступ пользователя к сервисам портала Госуслуг