Инспектор ДПС из Челябинска стал виновником ДТП с погибшим

На трассе в Челябинской области по вине инспектора ДПС погиб человек.

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня ночью, 23 января, на 41 километре автодороги Тюбук-Кыштым.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», капитан полиции 1982 года рождения, несущий службу в полку ДПС ГИБДД Челябинска, ехал по трассе на «Лексусе RX 350». В 3.30 ночи он выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой «Ниссан Пульсар», за рулём которой находился мужчина 1980 года рождения.

От полученных травм водитель «Ниссана» скончался на месте происшествия. Его пассажир, молодой мужчина 30-35 лет, госпитализирован.

Известно, что инспектор ДПС от медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.

