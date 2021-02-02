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Полпред познакомился с челябинской инфекционной «ромашкой»

Во вторник, второго февраля, полномочный представитель Президента России в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев посещает Челябинскую область с официальным визитом.

Поездка началась с осмотра Челябинского областного инфекционного центра, который был построен в 2020 году в рекордно короткие сроки и введен в эксплуатацию 12 ноября.

Главный врач ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3», в состав которой входит инфекционная больница, Михаил Вербитский рассказал полпреду и губернатору о работе центра. Высокие гости проконтролировали ход строительства второй очереди больницы.

На возведение инфекционного центра (из 11 корпусов) в Малой Сосновке под Челябинском было направлено из областного бюджета минстрою 1,95 миллиарда рублей, Кроме того, ОКБ №3 выделено 550 миллионов рублей на обеспечение учреждения медицинским и вспомогательным оборудованием. На строительство второй очереди из областного бюджета было направлено дополнительно 589 миллионов рублей.

Владимир Якушев отметил, что строительство прошло в кратчайшие сроки (11 корпусов были возведены за 74 дня). Были изолированы все необходимые зоны. Проводится необходимая обработка.

«Проект реализован в кратчайшие сроки, причем подходы для таких объектов использовались правильные: отдельный подъезд в каждый бокс – это очень важно, когда речь идет о таких серьезных инфекциях, как ковид, - подчеркнул полпред. - Важно, что отсечены все зоны, проводится необходимая обработка».

В настоящее время штатное расписание укомплектовано врачами ГБУЗ «Областная клиническая больница № 3» и привлеченными кадрами - 293 медицинскими работниками, из которых: 82 врачами-специалистами, 138 сотрудниками из числа среднего медицинского персонала и 73 младшего медицинского персонала.

Оборудование и лаборатория в областной инфекционной больнице позволяют оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне. «Считаю, приличное оснащение. Есть необходимое «тяжелое» оборудование, хорошая лаборатория – всё это позволяет оказывать медицинскую помощь на высоком уровне», - отметил Владимир Якушев.

Сейчас на территории центра дополнительно к 11 действующим возводятся три новых корпуса. Новые «лепестки» Челябинской «ромашки» - так называют новую инфекционную больницу, так как сверху она похожа на этот цветок – появятся в апреле 2021 года. У всех палат в новых корпусах также будут выход на улицу через предбокс, принимать пациентов будут через эти отдельные входы.

На сегодня коечный фонд инфекционной больницы в штатном режиме составляет 100 коек, в режиме повышенной готовности - 382 койки. При режиме чрезвычайной ситуации - 482 койки, в том числе 54 реанимационные.

Общая коечная мощность, с учетом новых инфекционных палатных корпусов, в режиме повышенной готовности составит порядка 600 мест.

«Мы прекрасно понимаем, что все мероприятия, которые проводятся в России, в конечном счете дадут необходимый эффект в борьбе с пандемией, в том числе прививочная кампания, вакцинация. Но данный объект будет востребован и после пандемии для лечения больных с другими заболеваниями. Система здравоохранения Челябинской области получила серьезную поддержку для своего развития», - подчеркнул Владимир Якушев.

В будущем каждый корпус инфекционной больницы может автономно использоваться для лечения одной инфекции или иного заболевания. В частности, дополнительные койки можно использовать для лечения болезней кровообращения, сердечно-сосудистых заболеваний.