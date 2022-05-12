Получить скидку на учебу в ЮУрГУ - реально

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Все города
Челябинск
Южноуральск
Трехгорный
Миасс
Магнитогорск
Златоуст
Аша
Екатеринбург
Еткульский район
Карабаш
Карталы
Касли
Катав-Ивановск
Копейск
Коркино
Кыштым
Москва
Нагайбакский район
Нязепетровск
Озерск
Сатка
Саткинский район
Снежинск
Троицк
Усть-Катав
Чебаркуль
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Поправки в Конституцию
Учения стран ШОС
ЕГЭ
Клещи
Арест Васькова
Коррупция в филиале ЧелГУ
Картина маслом
Мирная миссия-2007
Челябинск минирование
АгроПлюс
На житейских перекрестках
Физкультминутки
Автовокзал Челябинск
Банкротство Уралбройлер
Сельское хозяйство
Выборы в Госдуму
Выборы мэра
Физкультминутка
Космос
Наркотики
Дело Виктора Щекотова
Голодовка в Розе
Жизнь на минималках
Пригородные поезда
Банкротство ЗМЗ
Бунт в копейской колонии
Лесные пожары
Крещение
Дело Скрынника
Мусор
Педофилы
Спецоперация на Украине
Тефтелев коррупция
Детское питание
Дело Попова и Щербаковой
Экспедиция ЧелГУ
Бюджет
Арест Лемешевского
День Победы
Дело Извекова
Глазами краеведа
Коронавирус
Спецоперация на Украине
На житейских перекрестках
Протесты медиков
Война в Сирии
Паводок
Бунт в копейской колонии
ЗСО
Дело Попова и Щербаковой
Физкультминутки
Педофилы
Лесные пожары
Дороги
Поправки в Конституцию
Дело Артура Дамерта
Дело Виктора Щекотова
Зеленая революция
Клещи
Борьба с наркотиками
Пригородные поезда
Сельское хозяйство
Коррупция в филиале ЧелГУ
Выборы мэра
Гроза
Арест чиновников Озерска
Банкротство ЗМЗ
Метро в Челябинске
Арест Николая Сандакова
Наркотики
Уголовное дело Юревича
ЖКХ
Дело Александра Макарова
День редких заболеваний
Ситуация на Украине
Бюджет
корона
Банкротство Уралбройлер
Экология
коронав
Голодовка в Розе
Арест Юрия Серебренникова
День Победы
Будь здоров
Есть мнение
Интервью
Крупным планом
Культура
Общество
Погода
Политика
Происшествия
Спорт
Среда обитания
Сюжет
Федерация
Экономика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) будет постр
12.05.2022

Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Администрация Коркинского муниципального района (Челябинская область) ответила на жалобы жителей
12.05.2022

Мэрия Коркинского района: Ликвидация свалок мусора на кладбище – процесс длительный
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 11 мая в России семьи с невысокими доходами начали получать ежемесячное пособие на детей от 8 д
12.05.2022

В России начали выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого сентября 2022 года историческое просвещение в школах будет проходить с первого класса.
11.05.2022

С первого сентября историческое просвещение школьников будет проходить с первого класса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшие дни на территории Челябинской области ожидается умеренно теплая погода с кратковремен
11.05.2022

В ближайшие 5-7 дней на Южном Урале прогнозируют теплую погоду с небольшими дождями
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

Джазмены Челябинской области посоревнуются за звание лучших
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

Получить скидку на учебу в ЮУрГУ - реально
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

Помолодевший «Фотофест-2022»: акцент на творческие встречи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.05.2022

В воскресенье в Челябинске пройдет общегородской крестный ход
ЮУрГУ
Общество
12.05.2022 12:25
Фото: ЮУрГУ

Получить скидку на учебу в ЮУрГУ - реально

С этого года учиться в Южно-Уральском государственном университете можно со скидкой.

В вузе рассказали, как стать участником бонусной программы и сохранить льготу до момента получения диплома.

Скидочная система от трех до 30-ти процентов (точный размер скидки и условия - узнавать при поступлении).

Кто может претендовать? Студенты, поступающие на бакалавриат или специалитет после школы на очное или очно-заочное обучение.

Условия: сдача ЕГЭ или внутреннего вступительного испытания (для иностранных или российских граждан, окончивших школу за рубежом) на определенное количество баллов.

  • 30% - скидка для абитуриентов, набравших 240 и выше баллов;
  • 20% - для абитуриентов, набравших от 200 до 239 баллов;
  • 15% - для абитуриентов, набравших от 170 до 199 баллов;
  • 3% - за полную предоплату обучения за год.

Скидка для абитуриентов, поступающих на направления с дополнительными экзаменами творческой или профессиональной направленности (архитектура, дизайн архитектурой среды, технология художественной обработки материалов, журналистика, педагогическое образование, филология, физическая культура, дизайн, таможенное дело).

Условия: сдача двух ЕГЭ или внутреннего экзамена по двум предметам на определенное количество баллов.

  • 30% - скидка для абитуриентов, набравших свыше 160 баллов;
  • 20% - скидка для абитуриентов, набравших от 133 до 159 баллов;
  • 15% - скидка для абитуриентов, набравших от 113 до 132 баллов;
  • 3% - за полную предоплату обучения за год.

Как можно продлить скидку на последующий год обучения?

Для получения скидки на втором курсе зимняя и летняя сессия должны быть сданы на «хорошо» и «отлично». Для третьего и последующих курсов сессии должны быть сданы только на оценку «отлично». Не должно быть дисциплинарных взысканий, оплата должна вноситься вовремя.

Единовременная выплата (точный размер выплаты и условия - узнавать при поступлении).

Через конкурсный отбор студенты первого курса бюджетной и контрактной форм обучения могут получить единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей.

Условия участия: победители/призеры мероприятий ЮУрГУ за 10-11-й классы, а также обладатели сертификата выпускника ФМШ ЮУрГУ.

На что можно потратить единовременную выплату: на покупку путевки в лагерь «Олимп», бассейн или фитнес-зал ЮУрГУ, а также питание в столовых университета.

Стипендиальные конкурсы

Возможность получить бонус к стипендии в размере трех тысяч рублей в первом семестре.

Программа «Индустрия будущего» для студентов бюджетной формы обучения инженерно-технических, информационных и естественно-научных направлений подготовки.

Кто может участвовать: студенты с баллами ЕГЭ от 200 до 239, победители и призеры конкурсных мероприятий, входящих в перечень министерства просвещения РФ, а также выпускники дополнительных образовательных программ технической направленности.

Программа «Делаю мир лучше» для студентов гуманитарных и творческих направлений подготовки бюджетной и контрактной формы обучения.

Кто может участвовать: студенты с баллами ЕГЭ от 215 до 249, призеры МИО «Звезда» по направлениям: русский язык, обществознание, история, право, психология, перевод и переводоведение, международные отношения за 10-11-й классы; победители и призеры конкурсных мероприятий, входящих в перечень министерства просвещения РФ.

Официальный сайт ЮУрГУ;

«ЮУрГУ News» в Telegram;

«Я люблю ЮУрГУ» VK;

центр по работе с абитуриентами: (351) 267–91–47;

приемная комиссия: 8 800-300-00-55 (звонок по УрФО бесплатный);

e-mail для общих вопросов: prkom@susu.ru.

ЮУрГУ
Новости по тегу: ЮУрГУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.04.2022

Проект ЮУрГУ по реинжинирингу способствует импортозамещению технического оборудования
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

25.04.2022

Импортозамещение: создание машин для аэродромов инженерами ЮУрГУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.04.2022

На дне открытых дверей ЮУрГУ расскажут о бонусах для поступающих
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.04.2022

Евразийский научный форум в Челябинске может стать регулярным
Главное за неделю
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эконом
Федерация

Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики

11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Коркино, Челябинска, Златоуста жалуются на беспорядок и захламленность на городских кладби
Общество

Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?

11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с уполномоченным по права
Экономика

Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки

11.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
После двухлетнего перерыва, вызванного ковидными ограничениями, по улицам Челябинска сегодня
Общество
День Победы

«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию

09.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Парад Победы, который состоялся сегодня, девятого мая, в 11 часов на площади Революции в Челябинс
Общество
День Победы

Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев

09.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинск сегодня, девятого мая, вместе со всей страной отмечает 77-ю годовщину Великой Победы.
Общество
День Победы

Челябинск отмечает Великую Победу

09.05.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Новый хирургический корпус Челябинской областной детской клинической больницы (ЧОДКБ) будет постр
12.05.2022

Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Администрация Коркинского муниципального района (Челябинская область) ответила на жалобы жителей
12.05.2022

Мэрия Коркинского района: Ликвидация свалок мусора на кладбище – процесс длительный
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С 11 мая в России семьи с невысокими доходами начали получать ежемесячное пособие на детей от 8 д
12.05.2022

В России начали выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого сентября 2022 года историческое просвещение в школах будет проходить с первого класса.
11.05.2022

С первого сентября историческое просвещение школьников будет проходить с первого класса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ближайшие дни на территории Челябинской области ожидается умеренно теплая погода с кратковремен
11.05.2022

В ближайшие 5-7 дней на Южном Урале прогнозируют теплую погоду с небольшими дождями
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Иванов А.В.

Учредитель ООО «РИАНА «УРАЛ-ПРЕСС-ИНФОРМ»

Яндекс.Метрика

Лента новостей

12.05.2022 13:17

Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя

12.05.2022 13:04

Джазмены Челябинской области посоревнуются за звание лучших

12.05.2022 12:32

В Коркино из-за тлеющей золы едва не сгорел мусоровоз

12.05.2022 12:27

Новый детский корпус ЧОДКБ будет построен на территории Челябинской областной больницы

12.05.2022 12:25

Получить скидку на учебу в ЮУрГУ - реально

12.05.2022 11:49

Мэрия Коркинского района: Ликвидация свалок мусора на кладбище – процесс длительный

12.05.2022 11:45

Помолодевший «Фотофест-2022»: акцент на творческие встречи

12.05.2022 11:35

В воскресенье в Челябинске пройдет общегородской крестный ход

12.05.2022 11:30

Экс-сотрудника дорожной больницы Челябинска, виновного в подкупе, оставили на свободе

12.05.2022 11:26

Еще часть обманутых дольщиков Челябинска получат компенсации

12.05.2022 11:11

Дружинник из Златоуста помог полицейским в поисках пропавшего четырех летнего ребенка

12.05.2022 11:05

Команда ММК вновь будет защищать честь Челябинской области на фестивале ГТО

12.05.2022 10:37

Предприниматель, отправивший водителя в поездку с футбольными фанатами из Миасса, заключен под стражу

12.05.2022 10:28

Бобры «Зигальги» задумали грандиозную стройку

12.05.2022 09:54

В Челябинской области сократилось количество выявленных поддельных банкнот

12.05.2022 09:47

В России начали выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет

11.05.2022 21:11

С первого сентября историческое просвещение школьников будет проходить с первого класса

11.05.2022 20:20

Циклон ослабит напряженность пожароопасной ситуации на Урале

11.05.2022 19:15

В ближайшие 5-7 дней на Южном Урале прогнозируют теплую погоду с небольшими дождями

11.05.2022 18:43

Анонсы событий и мероприятий на 12 мая

11.05.2022 17:22

В четверг в Челябинской области местами дожди

11.05.2022 17:00

Расширение улицы Худякова в Челябинске обсудили в областном правительстве

11.05.2022 16:53

На «Невском пятачке» увековечат память погибших при защите Ленинграда южноуральцев

11.05.2022 16:41

Новая льгота для семей военнослужащих – квота на обучение в вузах

11.05.2022 16:03

Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики

11.05.2022 15:51

Челябинцев атакуют телефонные «номера-грабители»

11.05.2022 15:37

Челябинский перевозчик объяснил перебои в работе популярного маршрута

11.05.2022 15:32

ВТБ снижает ставки по автокредитам на три процентных пункта

11.05.2022 15:03

Челябинск после праздников приводят в порядок более пятисот рабочих

11.05.2022 14:57

Театр «Омнибус» подарил Чебаркульской танковой дивизии «Стихийное бедствие»

11.05.2022 14:35

Маршрут электропоезда «Челябинск-Бишкиль-Кисегач» продлят до Миасса

11.05.2022 14:23

Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?

11.05.2022 13:47

Ветераны Челябинской области смогут бесплатно ездить на такси до конца 2022 года

11.05.2022 13:45

Сотрудники УФСБ по Челябинской области ликвидировали нарколабораторию

11.05.2022 13:27

Бывший офицер ГДР: Пройти в «Бессмертном полку» было большой честью для меня

11.05.2022 13:16

В Долгодеревенском для пациентов больницы запустят «умный» чат-бот

11.05.2022 13:16

За сутки заболели ковидом 146 южноуральцев, выздоровело 147, умерло четверо

11.05.2022 13:14

Челябинцев приглашают обсудить дизайн-код вывесок

11.05.2022 13:03

Бывший германский офицер Маттес: Я полностью поддерживаю российскую спецоперацию на Украине

11.05.2022 12:41

Алексея Текслера просят устранить бродячий скот в Кундравах

11.05.2022 12:39

Водитель челябинского трамвая, высадившая ребенка, получила штраф

11.05.2022 12:31

Бажовский фестиваль ждет мастеров со всей России

11.05.2022 12:31

Житель Еманжелинска убил соседку из-за неправильного выгула собаки

11.05.2022 12:28

Южноуральцы смогут бесплатно проверить родинки

11.05.2022 12:13

Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки

11.05.2022 12:05

В Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний теплосетей

11.05.2022 11:33

Почтальоны Челябинской области могут доставить на дом новые социальные выплаты на детей

11.05.2022 11:28

Челябинские полицейские проверили законность работы иностранцев на рынках

11.05.2022 11:23

Челябинск после праздников приводят в порядок более пятисот рабочих

11.05.2022 11:17

Грандиозный салют и гигантская Z на фасаде «Нептуна» покорили сердца миасцев

11.05.2022 11:13

Глава Трехгорного уходит в отставку

11.05.2022 10:19

КСП приступает к проверке минздрава Челябинской области

11.05.2022 09:57

Владимир Путин назначил врио губернаторов пяти регионов

10.05.2022 22:36

Новые кадровые назначения в структуре аппарата губернатора Челябинской области

10.05.2022 22:15

Сразу пять губернаторов 10 мая подали прошения об отставке

10.05.2022 20:59

Доходы губернатора Челябинской области за 2021 год выросли на один миллион рублей

10.05.2022 19:54

В Челябинской области ограничили проезд к озеру Тургояк

10.05.2022 19:36

На Солнце 10 мая произошла мощная вспышка, направленная в сторону Земли

10.05.2022 19:07

На Аркаиме ко дню Победы расцвел миндаль

10.05.2022 18:50

В среду в Челябинской области местами кратковременные дожди

10.05.2022 18:06

Анонсы событий и мероприятий на 11 мая

10.05.2022 12:19

Во вторник в Челябинской области – дожди и грозы, порывистый ветер

10.05.2022 12:00

За сутки заболел ковидом 151 южноуралец, выздоровело 153, умерло двое

09.05.2022 23:23

Челябинских ветеранов с Днем Победы поздравил Дмитрий Певцов

09.05.2022 16:59

«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию

09.05.2022 15:25

В Луганске отметили День Победы

09.05.2022 12:57

В челябинском поселке Новосинеглазово отпраздновали Великую Победу

09.05.2022 12:34

Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев

09.05.2022 10:42

В Челябинске изменен маршрут движения автобусов в сторону Героев Танкограда

09.05.2022 10:34

Наталья Котова: 9 Мая – это особенная дата для всех нас

09.05.2022 09:48

Челябинск отмечает Великую Победу

09.05.2022 08:00

Полицейские Южного Урала посвятили Великой Победе патриотичный видеоролик

08.05.2022 21:47

Оперативники УИС Челябинской области отмечают профессиональный праздник

08.05.2022 21:22

Жители Магнитогорска сообщили о рейдерском захвате садового товарищества: «90-е вернулись?»

08.05.2022 21:08

Жизнь и смерть в Рубежном

08.05.2022 20:02

Челябинские здания пестрят предложениями о покупке наркотиков

08.05.2022 14:58

По факту ДТП с футбольными болельщиками возбуждены уголовные дела

08.05.2022 14:32

В Магнитогорске зажгут свечи Победы

08.05.2022 14:10

Челябинцев приглашают высадить деревья в память об участниках Великой Отечественной войны

08.05.2022 11:10

Южноуральские полицейские возложили цветы к мемориалу «Солдатам правопорядка»

08.05.2022 10:52

Полицейские подарили челябинцам грандиозный праздник накануне Дня Победы

08.05.2022 10:26

Челябинские артисты выступили перед защитниками Донбасса в липецкой военной части

08.05.2022 10:00

На автодороге Миасс-Карабаш опрокинулся автобус с футбольными болельщиками, есть жертвы

08.05.2022 00:12

«А у меня муж молодой!»

07.05.2022 19:00

Вниманию пассажиров: в День Победы транспорт в Челябинске и Копейске изменит свой обычный маршрут

07.05.2022 18:36

Общественный транспорт развезет челябинцев по домам после фейерверка 9 Мая

07.05.2022 15:46

Шефы из УФСБ подарили челябинским школьникам поездку в дом-музей советского разведчика

07.05.2022 14:53

Двоих жителей Челябинской области наказали за размещение в соцсетях нацистской символики

07.05.2022 14:38

В Харлушевском заказнике пресечена попытка вывоза плодородной почвы

07.05.2022 12:28

Львенок с двойным именем наслаждается жизнью в челябинском зоопарке

07.05.2022 12:08

В Челябинской области подтверждено 166 новых случаев ковида

07.05.2022 11:27

Михаил Скоков поздравил южноуральских ветеранов с Днем Победы

07.05.2022 10:39

На Таганае выросли аммиачные грибы и грибы-шишколюбы

07.05.2022 10:27

«Царь воды» провел в Челябинске мастер-класс

07.05.2022 10:26

«Поезд Победы» торжественно встретили в Челябинске

07.05.2022 09:58

XIII Премия "АНДРЮША-2022" собрала тысячу юных талантов на одной сцене и 350 тысяч зрителей по всему миру

06.05.2022 21:15

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на 7, 8 и 9 мая

06.05.2022 21:00

Погода в Челябинской области на 7, 8 и 9 мая

06.05.2022 20:50

Молодые металлурги ЧЦЗ поздравили ветеранов с Днем Победы

06.05.2022 20:46

Миасский силовик, задержанный при передаче взятки следователю, будет уволен с «волчьим билетом»