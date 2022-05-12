Получить скидку на учебу в ЮУрГУ - реально

С этого года учиться в Южно-Уральском государственном университете можно со скидкой.

В вузе рассказали, как стать участником бонусной программы и сохранить льготу до момента получения диплома.

Скидочная система от трех до 30-ти процентов (точный размер скидки и условия - узнавать при поступлении).

Кто может претендовать? Студенты, поступающие на бакалавриат или специалитет после школы на очное или очно-заочное обучение.

Условия: сдача ЕГЭ или внутреннего вступительного испытания (для иностранных или российских граждан, окончивших школу за рубежом) на определенное количество баллов.

30% - скидка для абитуриентов, набравших 240 и выше баллов;

20% - для абитуриентов, набравших от 200 до 239 баллов;

15% - для абитуриентов, набравших от 170 до 199 баллов;

3% - за полную предоплату обучения за год.

Скидка для абитуриентов, поступающих на направления с дополнительными экзаменами творческой или профессиональной направленности (архитектура, дизайн архитектурой среды, технология художественной обработки материалов, журналистика, педагогическое образование, филология, физическая культура, дизайн, таможенное дело).

Условия: сдача двух ЕГЭ или внутреннего экзамена по двум предметам на определенное количество баллов.

30% - скидка для абитуриентов, набравших свыше 160 баллов;

20% - скидка для абитуриентов, набравших от 133 до 159 баллов;

15% - скидка для абитуриентов, набравших от 113 до 132 баллов;

3% - за полную предоплату обучения за год.

Как можно продлить скидку на последующий год обучения?

Для получения скидки на втором курсе зимняя и летняя сессия должны быть сданы на «хорошо» и «отлично». Для третьего и последующих курсов сессии должны быть сданы только на оценку «отлично». Не должно быть дисциплинарных взысканий, оплата должна вноситься вовремя.

Единовременная выплата (точный размер выплаты и условия - узнавать при поступлении).

Через конкурсный отбор студенты первого курса бюджетной и контрактной форм обучения могут получить единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей.

Условия участия: победители/призеры мероприятий ЮУрГУ за 10-11-й классы, а также обладатели сертификата выпускника ФМШ ЮУрГУ.

На что можно потратить единовременную выплату: на покупку путевки в лагерь «Олимп», бассейн или фитнес-зал ЮУрГУ, а также питание в столовых университета.

Стипендиальные конкурсы

Возможность получить бонус к стипендии в размере трех тысяч рублей в первом семестре.

Программа «Индустрия будущего» для студентов бюджетной формы обучения инженерно-технических, информационных и естественно-научных направлений подготовки.

Кто может участвовать: студенты с баллами ЕГЭ от 200 до 239, победители и призеры конкурсных мероприятий, входящих в перечень министерства просвещения РФ, а также выпускники дополнительных образовательных программ технической направленности.

Программа «Делаю мир лучше» для студентов гуманитарных и творческих направлений подготовки бюджетной и контрактной формы обучения.

Кто может участвовать: студенты с баллами ЕГЭ от 215 до 249, призеры МИО «Звезда» по направлениям: русский язык, обществознание, история, право, психология, перевод и переводоведение, международные отношения за 10-11-й классы; победители и призеры конкурсных мероприятий, входящих в перечень министерства просвещения РФ.

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