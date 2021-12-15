Ползала на передних лапах: в Челябинске спасли попавшую в беду собаку

Челябинские зоозащитники пришли на помощь бездомной собаке, которая ползала на передних лапах – задняя часть ее тела была обездвижена.

Очередную трогательную историю спасения четвероного рассказал своим подписчикам руководитель центра помощи животным «Гуманный отлов собак и кошек в Челябинске и УрФО» Владимир Шиленко.

О попавшей в беду собаке – крупной и очень красивой – он узнал вчера утром, 14-го декабря, от своей хорошей знакомой, которой о случившемся – о том, что в «Парковом» сбили пса, - также сообщили неравнодушные челябинцы. Операция по спасению животного началась незамедлительно.

На месте Владимира Шиленко ждал молодой человек по имени Роман. Как оказалось, именно он изначально и сообщил о собаке. Опытный зоозащитник сразу понял: у собаки проблемы с тазом. Несчастное животное было напугано и не давало к себе прикоснуться.

Роман рассказал Владимиру, что собака лежит в кустах неподалеку от проезжей части уже второй день.

«Чтобы обездвижить собаку и безопасно доставить в клинику, пришлось стрелять снотворным. Но вот беда: из-за долгого пребывания на снегу ее таз покрылся коркой льда... А первые два выстрела угодили именно туда. Но благодаря ребятам со стройки напротив, которые знают пса, нам удалось поставить ему укол», - рассказал Владимир Шиленко.

Уснувшую собаку отвезли в клинику, сделали рентген – никаких переломов обнаружено не было. Четвероногому назначили лечение. В случае если прогресса не произойдет, псу будут делать КТ.

На время восстановления собака отправилась в приют «БиМ». Когда она поправится, Роман (который, к слову сказать, оплатил и прием, и рентген) возьмет ее себе.

«Будем надеяться, что пес отделается легким испугом и со временем снова начнет полноценно бегать, тем более что его уже ждут в новом доме!» - отметил Владимир Шиленко.