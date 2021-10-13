Попова: Родители должны контролировать нахождение дома детей, отправленных на дистант

В Челябинской области продолжает расти число классов, закрытых на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), и количество классов, изолированных как контактные по коронавирусной инфекции COVID-19. Все школьники, отправление на дистанционное обучение, должны находиться исключительно дома. Контроль за этим возложен на родителей.

Накануне руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова отметила на совещании в правительстве, что мера прерывания эпидпроцесса - перевод на дистанционное обучение школьников – работает и показывает свою эффективность.

По ее словам, в этой ситуации необходимо проводить разъяснительную работу с родителями отправленных на дистант школьников. «Родителей нужно заранее уведомлять, что ребёнок отправлен на дистант из очага, - подчеркнула глава Роспотребнадзора. - Эти дети должны находиться дома. Родители должны контролировать состояние здоровья детей и их нахождение исключительно дома, минимизировав контакты в случае принятия такой меры».

«На данный момент в Челябинской области 207 классов в 103 школах области находятся на карантине по ОРВИ», - сообщили в пресс-службе минобрнауки. Во вторник, 12 октября, не учились школьники 205 классов в 94 школах.

Осталось неизменным число учебных заведений, полностью закрытых по ОРВИ из-за большого числа заболевших учащихся. Но учебное заведением сменилось. «Одна сельская школа в Троицком районе закрыта на карантин по причине распространения острой респираторной инфекции», - уточнили в ведомстве. Во вторник не учились ученики одной школы в Аргаяшском районе.

В школах региона вновь выросло число классов, изолированных после контакта с заболевшими коронавирусной инфекцией.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в 10 школах городов Снежинск, Озерск, Южноуральск, а также Карталинского и Варненского муниципальных районов 24 класса не обучаются в стенах школ», - рассказали в минобрнауки. Во вторник не учились из-за ковида ученики 18 классов в 10 школах городов Снежинск, Южноуральск, Карталинского и Варненского муниципальных районов.

В детских садах остается прежним число групп, находящихся на изоляции как контактные с больным коронавирусом - 17 групп.

Количество дошкольных групп, находящихся на карантине по ОРВИ, осталось прежним. «В Челябинской области по причине острой респираторной вирусной инфекции на карантине находятся два детских сада в Аргаяшском и Каслинском районах», - уточнили в минобрнауки.

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтверждено 133 случая ковида у школьников.