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Пострадавшая от взрыва челябинская больница начнет принимать пациентов через три недели

Общество
Сегодня, 19:21
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Автор: 
Евгения Александрова

Челябинская городская клиническая больница №2, пострадавшая в результате взрыва кислородной станции, произошедшего 31-го октября, должна начать принимать пациентов через три недели с момента происшествия.

«Такая задача поставлена», - сообщил сегодня, второго ноября, заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, подводя итоги вечернего заседания оперативного штаба в ГКБ-2.

По его словам, в понедельник в медучреждении было отремонтировано 17 окон. Завтра, третьего ноября, начнутся ремонт и замена остальных 104-х. Сергей Авдеев отметил, что это работа не одного дня.

А вот тепловой контур здания будет полностью закрыт к завтрашнему вечеру.

Кроме того, во вторник начнется ремонт пострадавших в результате ЧП помещений больницы.

Что касается оборудования и мебели, то здесь урон незначительный.

«Оборудование практически никакое не пострадало. Кровати - только в одной палате. Нужно просто приобрести новые матрасы», - отметил Сергей Авдеев.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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