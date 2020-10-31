В горбольнице №2 взорвалась кислородная станция, пациентов эвакуировали

В Челябинске в городской больнице №2 взорвалась отдельно стоящая кислородная станция. Пострадавших и погибших нет. Идет эвакуация.

«В результате возгорания произошёл взрыв кислородной будки в поликлинике Городской больницы №2 Челябинска, - сообщает пресс-служба минздрава региона. - На месте работают пожарные, МЧС».

Реанимационные пациенты обеспечены кислородом, идёт оценка состояния больных, госпитализированных в учреждение.

Пациентов временно разместили на территории госпиталя имени Елесиной, который находится рядом с больницей. «На данный момент принято решение об эвакуации 150 человек. Три реанимационных пациента готовятся к переводу в городскую больницу №1, 20 человек - в областную больницу №3. На место прибыло 15 автомобилей скорой помощи и два реанимационных бригады из медицины катастроф", - уточнили в минздраве.

«158 пациентов распределены по базам. В настоящий момент на месте работает два десятка скорых, которые перевозят пациентов по больницам города, - сообщили в мэрии. - 32 пациента уже переданы на другие госпитальные базы. Эвакуация продолжается. В здании нет ни одного пациента».

Создан оперативный штаб, заседание состоится в ближайшее время.

Тяжелых пациентов увозят бригады скорой помощи и реанимационные бригады. Задействовано 16 бригад. Кроме того, остальных пациентов перевозят на другие базы автобусами