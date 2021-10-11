Правительство Челябинской области поможет семье южноуральца, погибшего в авиакатастрофе в РТ

Правительство Челябинской области окажет помощь семье Олега Кублицкого, погибшего в авиационной катастрофе в Татарстане 10 октября 2021 года.

«Принято решение об оказании материальной помощи семье погибшего Олега Кублицкого из областного бюджета, - сообщили в пресс-службе правительства области. - Также при необходимости родственникам будет предоставлена помощь квалифицированных психологов».

В понедельник, 11 октября, на всей территории Республики Татарстан объявлен день траура в связи с трагической гибелью людей при крушении легкомоторного самолета L-410 в Мензелинском районе РТ.

Власти Республики также окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в авиационной катастрофе.

Напомним, падение самолета, на котором находилось 22 человека, произошло утром в воскресенье, 10 октября 2021 года (сообщение поступило в 9 часов 11 минут). На борту находилось 22 человека, в том числе 20 парашютистов и два члена экипажа.

В результате крушения погибло 16 человек, в том числе девять татарстанцев, четыре жителя Башкортостана, два - Удмуртии и один - Челябинской области. Шестеро получили различные переломы и находятся в больнице.

ФОТО: Страница Олега Кублицкого ВКонтакте