В воскресенье, первого августа, православные отмечают праздник обретения мощей преподобного Серафима Саровского. В этот день в 1903 году, через 70 лет после кончины, состоялось официальное всероссийское прославление чудотворца в лике святых.

Накануне празднования в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска состоялось всенощное бдение с чтением акафиста святому. Богослужение возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Как рассказали в челябинской епархии, преподобный Серафим Саровский пользуется большой любовью верующих. Его житие наполнено множеством чудесных событий. Даже малышам в православных семьях рассказывают, как святой с детских лет почитал Господа, был не раз исцелён от страшных болезней, приручал медведя и стоял в молитве на камне. На святого обратила Свой взор Матерь Божия и неоднократно ему являлась.

В своих наставлениях преподобный Серафим говорил, что нет хуже греха, чем уныние. Ему также принадлежит знаменитая фраза: «Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи».

С праздником всех православных поздравил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба правительства РФ. «Преподобный Серафим Саровский – это образец всепрощения, внимательного отношения к человеку, любви к ближнему. В этом году мы празднуем не просто день памяти святого, а 30-летие со второго обретения мощей чудотворца и возобновления монашеской жизни в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, где они хранятся. Приятно видеть, что и сейчас по всему миру помнят и чтут этого великого святого, следуют его заветам», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь

Вице-премьер также добавил, что в селе Дивеево Нижегородской области, где расположен Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, активно развивается религиозный туризм. Ежегодно обитель посещает до 350 тысяч туристов со всей страны и из-за рубежа.

«Серафимо-Дивеевский монастырь должен стать крупнейшим мировым православным культурно-просветительским центром, и для этого есть все возможности. В рамках развития кластера “Арзамас – Дивеево – Саров” здесь уже создаётся необходимая инфраструктура для туристов и паломников. Например, в этом году планируется завершить строительство северо-восточного обхода Дивеева, автостанции и перехватывающей парковки в селе. Здесь также идёт строительство Саровских врат и духовно-просветительского центра имени преподобного Серафима Саровского. Ещё одним местом притяжения местных жителей и туристов станет набережная. Работы по её строительству и благоустройству планируется завершить в декабре. После их окончания Дивеево станет первым селом в России со своей набережной», – сказал Дмитрий Чернышенко.

По расчётам, к 2026 году количество путешественников в Саровскую и Дивеевскую обители увеличится в три раза – до одного миллиона человек в год.

В пресс-службе правительства отметили, принято решение об интеграции в кластер Темниковского района Республики Мордовия. Таким образом, будет создано единое межрегиональное туристическое пространство, которое обеспечит дополнительный интерес туристов и паломников к этим регионам, святыням и прекрасным природным объектам, расположенным на их территориях.

СПРАВКА

Преподобный Серафим Саровский – великий подвижник Русской православной церкви. Ещё в юности он решил всецело посвятить себя Богу и уйти в монастырь. Схимонах Киево-Печерской лавры старец Досифей благословил его идти в Саровскую пустынь и спасаться там.

Преподобный Серафим опекал сестёр Дивеевской обители и по указанию Матери Божией основал для девиц отдельную Мельничную общину.

19 июля (первого августа) 1903 года, спустя 70 лет после смерти, в Саровской пустыни чудотворец был причислен к лику святых, произошло первое обретение его мощей. Сам преподобный Серафим Саровский предсказывал, что его мощи найдут, а затем снова утратят во время гонений за христианскую веру. Его предсказание сбылось.

После закрытия Саровской обители в 1920‑х годах мощи святого были изъяты, их след затерялся. В январе 1991 года они были обнаружены в Казанском соборе Ленинграда (Санкт‑Петербурга), откуда торжественно переданы в Свято‑Троицкий Серафимо‑Дивеевский монастырь.

Первого августа 1991 года, в день памяти преподобного Серафима Саровского, его мощи поместили в раку в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре в Нижегородской области, где они находятся и сейчас.