Представители АЗ «УРАЛ» рассказали студентам ЮУрГУ о востребованных профессиях

В Челябинске Автомобильный завод «УРАЛ» принял участие в IV Ассамблее работодателей. Представители АЗ рассказали будущим выпускникам Южно-Уральского государственного университета о направлениях деятельности градообразующего предприятия Миасса и востребованных профессиях.

Ассамблея работодателей – это проект по развитию сотрудничества между предприятиями реального сектора экономики и высшими учебными заведениями с целью создания кадрового резерва для обеспечения инновационного развития страны. Абитуриентам и студентам это мероприятие дает возможность познакомиться с потенциальными работодателями – предприятиями разных регионов страны. Представители организаций в свою очередь показывают собственные возможности, достижения и подробно разъясняют, какие профессиональнее компетенции необходимо развивать, чтобы быть конкурентоспособными в той или иной отрасли.

В Челябинске мероприятие проходит на базе Южно-Уральского государственного университета. Планируется, что в течение недели со студентами встретятся представители ведущих предприятий не только Челябинской области, но и всего Урала. Для удобства работа Ассамблеи разделена на тематические дни в соответствии с основными направлениями специализации студентов. Так, 13 апреля во встрече с компаниями – работодателями приняли участие будущие инженеры, энергетики, металлурги, специалисты в области информационных технологий и программной инженерии, сварочного производства, инжиниринга технологического оборудования, прикладной механики и энергетического машиностроения и др. Мероприятие привлекло к участию порядка 500 студентов – учащихся 3-4 курсов и восемь крупных промышленных предприятий региона.

От Автомобильного завода «УРАЛ» перед студентами выступили начальник отдела подбора и адаптации персонала Ольга Писаренко. Она рассказала об основных профессиях, востребованных сегодня на предприятии, о программе поддержки молодых специалистов и социальных гарантиях, предоставляемых сотрудникам компании. Отдельно Ольга Владимировна подчеркнула, что приезжим специалистам завод предоставляет компенсацию за съем жилья. Заместитель главного металлурга Максим Дорожкин и начальник лаборатории управления главного механика Павел Попов рассказали о работе литейного производства и технической дирекции предприятия, о том специалисты какого профиля работают в подразделениях. Живым примером того, как молодой сотрудник, имея большое желание профессионального развития и роста, смог стремительно подняться по карьерной лестнице стал главный инженер производства малых серий Александр Василевский, поделившейся своей историей успеха.

«Автозавод «УРАЛ» впервые принимает участие в Ассамблеи работодателей, – сказала Ольга Писаренко. – Сегодня для нас большой интерес представляют технологи по различным направлениям, металлурги, материаловеды, сварщики, специалисты в области прикладной математики, механики и др. Именно поэтому основной акцент мы сделали на общении со студентами, которые бы в будущем могли работать в конструкторском направлении. Мероприятие оказалось полезным и с точки зрения обмена опытом с другими ведущими предприятиями региона. Мы посмотрели, как они мотивируют молодых специалистов, какие условия им предлагают».

Для справки:

Автомобильный завод «Урал» https://uralaz.ru/ является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «Урал» составляют грузовые автомобили, самосвалы, седельные тягачи и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 25 т, также предприятие расширяет свое присутствие на рынке автомобильной техники с производством дорожной автотехники полной массой 35 тонн с колесной формулой 6х4, в которое входят самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различной спецтехники. Линейка предприятия представлена сотнями модификаций и комплектаций машин как полного, так и не полного привода.

На базе автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6 АО «АЗ «Урал» производит пассажирские и грузопассажирские версии вахтовых автобусов. Партнерами Автомобильного завода «Урал» являются сотни отечественных и зарубежных производителей автомобильной спецтехники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых автомобилей – 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.