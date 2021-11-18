18.11.2021
В Челябинске изменится схема движения транспорта на перекрестке Разина и Овчинникова
18.11.2021
Премии социальным работникам – в день рождения Миасса
18.11.2021
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах
18.11.2021
Сергей Мазаев выступит в Челябинской филармонии с программой «Классика без кодекса»
18.11.2021
В Челябинске в новом году построят школу олимпийского резерва по тхэквондо
18.11.2021
Копейск объявил конкурс на лучший эскизный проект въездных стел городских поселков
Премии социальным работникам – в день рождения Миасса
16.11.2021
Автозавод «УРАЛ» заключил соглашение о партнерстве
01.11.2021
Ушел из жизни писатель, почетный гражданин Миасса Николай Година
27.10.2021
Мэрия Миасса ответила жителям Нижнего Атляна, которые пожаловались Текслеру на жизнь без воды
22.10.2021
Миасские депутаты приняли к рассмотрению протест прокурора города
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021