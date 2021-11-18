Премии социальным работникам – в день рождения Миасса

Сегодня, 18 ноября, Миасс (Челябинская область) отмечает 248-ю годовщину со дня основания. В этот день состоялось вручение премий Собрания депутатов Миасского городского округа (Челябинская область) работникам социальной сферы.

Как сообщает пресс-служба Собрания депутатов, традиция чествовать лучших специалистов в области образования, культуры и искусства, социальной защиты населения, физической культуры и спорта существует девять лет. За это время заслуженную награду получили более двухсот жителей округа, чей профессионализм и многолетний труд заслуживает признания и высокой оценки. В день города добрые слова и аплодисменты звучали в адрес учителей и воспитателей, методистов и преподавателей, тренеров, психологов и социальных педагогов.

Лауреатов поздравили председатель Собрания Дмитрий Проскурин и глава округа Григорий Тонких, вручившие обладателям премий дипломы и цветы. Приятным дополнением к подаркам стали выступления, подготовленные творческими коллективами Дома культуры «Динамо».