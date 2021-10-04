При реконструкции парка Победы в Копейске деревья будут максимально сохранены

При долгожданной реконструкции парка Победы в Копейске (Челябинская область) деревья будут максимально сохранены. Такую задачу власти муниципалитета поставят перед подрядчиком, которого в скором времени выберут для благоустройства парка.

Как сообщил глава Копейска Андрей Фалейчик, вопрос сохранения существующих здесь зеленых насаждений обсуждался в том числе с Общественной палатой города и ее председателем Андреем Кульпиным, который вместе с журналистами прогулялся по парку вечером пятницы, первого октября.

«Место прекрасное, много абсолютно разных деревьев, и наша задача - их сохранить. Именно с этой целью была проведена государственная экспертиза. Каждое дерево было отснято: мы знаем координаты каждого растения. Ряд деревьев попадает под территорию будущих дорожек. Но никто не мешает нам их оставить, обойдя стволы. Здоровые деревья мы трогать не будем», - заверил Андрей Фалейчик, добавив, что парк будут делать в первую очередь для пешеходов (велосипедистам, в том числе спортсменам-профессионалам, есть где кататься – рядом находится отличная велодорожка, являющаяся гордостью Копейска).

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По словам главы города, парк Победы начнут делать уже в этом году.

«Сейчас мы находимся в конкурсных процедурах», - сообщил Андрей Фалейчик.

Как добавил Андрей Кульпин, проект реконструкции территории парка (на первом этапе будет благоустроено 13 гектаров из 80-ти) утвержден, он предусматривает, кроме прочего, снос аварийных, старых, сухих деревьях, которые были высажены после Великой Отечественной войны. В посадках, по его словам, в основном принимали участие сотрудники местного оборонного предприятия – завода «Пластмасс».

«За это время многие деревья, конечно, состарились. Некоторые уже ломаются от старости и ветра и падают. В то время была задача - получить быстрое озеленение. Сажали преимущественно деревья неценных пород, которые быстро росли: тополя, клены. Плюс ко всему – так как Копейск стоит на болотах - нужно было, чтобы в земле оставалось меньше влаги. Тополя и ивы, которая тут тоже попадается, хорошо откачивают воду из земли, осушают территорию», - рассказал Андрей Кульпин.

Тополя, на которые указал общественник, сегодня представляют реальную опасность: подует сильный ветер – и деревья могут упасть.

Андрей Кульпин отметил, что украшением преображенного парка, безусловно, будут хвойные. Ели и сосны и выглядят презентабельно, и зеленые круглый год – гуляй и наслаждайся хоть летом, хоть зимой.

«Липы тоже очень красивые и, кроме того, являются долгожителями. Рябина также очень хороша, правда, срок жизни у нее не такой большой, как хотелось бы», - сказал председатель Общественной палаты Копейск, переизбранный на новый срок как раз таки первого октября.

По словам Андрея Кульпина, в парке Победы также планируется обустроить декоративный водоем (здесь имеется небольшое болотце) и установить фонтан.

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«В этом проекте мы стараемся повлиять на максимальное сохранение деревьев. На данном этапе с руководством города достигнуто соглашение о том, что, как только выберут подрядчика, который будет проводить реконструкцию парка, начнутся разметочные работы. В обследовании территории будут принимать участие общественники, активные жители Копейска», - сообщил Андрей Кульпин.

Конечно же, в преображенном парке Победы появятся и освещение, и малые архитектурные формы, и пешеходные дорожки, чтобы жителям было комфортно и безопасно здесь гулять и можно было отдохнуть в тени деревьев.

По словам Андрея Фалейчика, стоимость первого этапа благоустройства – двести миллионов рублей. Основная часть финансирования, 90 процентов суммы, - средства региональной казны. Десять процентов – бюджет Копейска.