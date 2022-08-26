Приближается сезон гриппа, южноуральцам рекомендуют привиться

В Челябинскую область поступило более 711 тысяч комплектов вакцин от гриппа и стартовала прививочная кампания.

Напомним, в 2020 году на Южном Урале не было зарегистрировано ни одного случая гриппа и 2019 год был спокойным по этой инфекции. В 2021 году заболеваемость не достигала высоких показателей, первые случаи заболевания гриппом были зарегистрированы в октябре.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, прогнозируют, что грипп в сезоне 2022-2023 может стать более активным, чем в прошлом году.

Как сообщает минздрав, медицинские учреждения получат около 543 тысяч доз вакцины от гриппа (Ультрикс Квадри, Совигрип) для взрослых и более 167 тысяч доз для детей (Ультрикс Квадри).

«Грипп является вакциноуправляемой инфекцией. Эффективность вакцины несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение зимних месяцев. Например, иммуномодуляторов и витаминов», - подчеркнула Ольга Агеева, главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

По ее словам, вакцинация от гриппа рекомендована всем группам населения, но особенно показана детям с шести месяцев, людям, страдающим хроническими заболеваниями, беременным, а также лицам из групп профессионального риска - медицинским работникам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания и транспорта.

Поставить прививку от гриппа можно будет в ближайшие выходные, 27 и 28 августа, в Челябинске в торгово-развлекательном комплексе «Алмаз» c 10 до 14 часов.

Многие болеют гриппом всего лишь несколько дней, перенося заболевание амбулаторно, но возможно и тяжёлое течение болезни, вплоть до летальных исходов, отмечают в центре профилактики.

При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания, кроме этого, заболевание опасно своими осложнениями. Среди них – пневмония, бронхит, отит, синусит, ринит. Возможно и негативное воздействие на сердечно-сосудистую (миокардит, перикардит) и нервную (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии) системы.

Обычно грипп начинается внезапно. Симптомы - жар, температура 37,5–39 градусов, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому диагноз должен поставить врач, он же назначает и тактику лечения.

Южноуральцев предупреждают, что особенно опасно сочетание двух инфекций – коронавируса и гриппа. В регионе уже отмечается рост числа заболевших коронавирусом.

Рекомендуется делать прививки и от гриппа, и от коронавируса. Можно ставить одновременно две вакцины.