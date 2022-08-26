26.08.2022
Пара из Омска приехала в Челябинск делать «закладки»
26.08.2022
В Узбекистане успешно реализуется российско-узбекский гуманитарный проект «Класс!»
26.08.2022
Княжеский дом в Катав-Ивановске официально обрел охранную зону
26.08.2022
Полицейские Челябинска задержали серийного мошенника
26.08.2022
В Челябинске почти каждая десятая исследованная проба вода не соответствовала нормативам
26.08.2022
Дождались: в Металлургическом районе капитально ремонтируют изношенные тепловые сети
Приближается сезон гриппа, южноуральцам рекомендуют привиться
29.07.2022
Чтобы локти потом не кусали: Текслер напомнил о вакцинации от COVID-19
08.06.2022
Сенатор Павлова просит Генпрокурора провести проверку законности решения властей об обязательной вакцинации
07.06.2022
В Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавируса
26.05.2022
Академик: Детям массовая вакцинация от ковида не нужна
Челябинские экоактивисты заявили о гибели деревьев в парке Дружбы, районные власти ответили
25.08.2022
В пяти городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера 25 августа
24.08.2022
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022